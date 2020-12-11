Кирилловку затопило после шторма. Видео
Курортный поселок Кирилловку Запорожской области затопило после сильного шторма. Под водой оказалась прибрежная зона и базы отдыха.
Видео последствий непогоды опубликовал очевидец Сергей Мнацаков в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Курортный поселок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел косу Федотову 9 декабря 2020. До моего приезда затопленных территорий было больше", – говорится под видео.
Автор ролика рассказал, что из-за сильных порывов ветра чуть не лишился квадрокоптера, с помощью которого снимал.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, первую неделю декабря в курортной Кирилловке Запорожской области не утихал шторм. Порывы ветра достигали скорости до 30 м/с, а в Азовском море образовались волны высотой до 2 м.