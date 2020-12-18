Кирилловка оказалась под водой после многодневного шторма. Фото разрушений

Дарья Дурова Общество 19:18, 18.12.2020 Обновлено: 20:06, 18.12.2020

Курортный поселок Кирилловка Запорожской области затопило в результате шторма, который бушевал в регионе более недели.

Как пишет "Сегодня", 18 декабря непогода утихла, а на море наблюдался полный штиль. Десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов, которые оказались подтопленными, уже начали восстановительные работы.

Кирилловка под водой после сильного шторма
Telegram / Сегодня
Кирилловку затопило
Telegram / Сегодня

Волны разбили около 30 метров пляжа, пострадали строения, пляжные тенты и раздевалки на побережье.

Непогода в Кирилловке
Telegram / Сегодня
Разрушенное сооружение
Telegram / Сегодня

На сайте Кирилловского поселкового совета ранее сообщалось, что непогода с ураганным штормовым ветром особенно сильно "ударила" по улице Коса Пересыпь.

Наиболее катастрофическая ситуация – на территориях баз отдыха "Радуга" и "Дикарь", где частично разрушилась инфраструктура.

Возле побережья
Telegram / Сегодня
На улицах поселка – много воды
Telegram / Сегодня
Пострадали десятки домов
Telegram / Сегодня
Шторм разрушил брусчатую дорожку
krlk.gov.ua
Часть набережной смыло водой
krlk.gov.ua
Сильные волны разбили пляж
krlk.gov.ua

Напомним, вода накрыла Кирилловку еще 8 декабря. Тогда порывы ветра достигали скорости до 30 м/с, а в Азовском море образовались двухметровые волны.

Сильный потоп в Кирилловке также произошел в июле 2020 года. Поселок накрыл шторм, который сопровождался ливнем. Людям на косе пришлось передвигаться по пояс в воде, автомобили затопило по самые окна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на пляжах Австралии засняли уникальное природное явление – вода в океане покрылась густой рыжей пеной и захлестнула местные пляжи.

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