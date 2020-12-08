Побережье Кирилловки затопило из-за шторма. Видео

Всю первую неделю декабря в курортной Кирилловке Запорожской области не утихал шторм. Порывы ветра достигали скорости до 30 м/с, а в Азовском море образовались волны высотой до 2 м.

Как сообщают "Местные вести", эти волны достигают берега и провоцируют подтапливание не только пляжей, но и зданий, которые находятся поблизости. Так, водой залило множество туристических баз на Федотовой косе и даже дорогу на остров Бирючий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, пишет ТСН, во дворах некоторых отелей из-за шторма образовались настоящие озера, а местные жители порой не могут нормально передвигаться по улицам от дома к дому.

По словам спасателей, стихия продолжит бушевать в городке 9 декабря и последующие несколько дней – скорость ветра достигнет 25-28 м/с, а высота волн – 1,5-2 метров. Они отметили, что такая погода характерна для Кирилловки всегда в осеннее время года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее побережье Федотовой косы в Кирилловке покрылось белой пеной, похожей на капучино. Эксперты объяснили, что ее образования поспособствовали накопление водорослей, морской соли, различных отходов и шторм.