В Харькове неизвестный избил и изнасиловал 12-летнюю девочку, когда та возвращалась из школы.

Просто без разговоров врезал по голове и утащил в посадку. Девочка шла домой из школы. По своему ежедневному маршруту. В два часа дня. Она, слава Богу, выжила, сейчас с травмами в больнице. С ней работают психологи, но оправится ли ребенок от такого шока сказать сложно. Полиция завела уголовное дело по статье "Изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего" (ч. 4 ст. 152 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Пожелаем ребенку оправиться и забыть этот кошмар, полиции пожелаем как можно быстрее поймать этого негодяя, а ему – теплого приема в СИЗО и больше никогда не выйти на свободу. Последнее, конечно, проходит по разделу фантастики. От 8 до 15 лет? То есть будут положительные характеристики, слезы на суде, раскаяние и десятка в приговоре. Реально выйдет через семь лет – такой пример уже был в Николаеве несколько лет назад.

Как считаете – что он будет делать после выхода на свободу? Станет нормальным человеком? Больше никогда в жизни не пойдет на подобное преступление? Или этот дефект психики рано или поздно снова толкнет его на поиски жертвы? Очень вероятно, что сбудется последнее утверждение. Во всяком случае в том же Николаеве насильник совершил такое же повторное преступление через несколько дней после освобождения. При таком диагнозе рецидивист – куда более вероятный сценарий, чем исправление.

Если кто-то думает, что это очень редкий страшный случай, который происходит раз в десять лет – он очень ошибается. Вот в начале июля в Днепропетровской области правоохранители нашли тело девочки, которую разыскивали с 29 июня. Задержали подозреваемого, раскололи на допросе – он и отвел полицейских к месту, где спрятал тело. Девочки 2005 года рождения. Изнасиловал, убил и спрятал тело. У кого крепкие нервы можете погуглить подобные преступления за последний год – стресс я вам гарантирую. Потому что эпизодов хватает. Кстати, этот насильник и убийца, которого взяли в Днепропетровской области, рецидивист. О чем я писал выше. Уже отсидел дважды. Вышел и продолжил. И он еще не старый – 1995 года рождения. Так что снова выйдет. Ждите новостей. Потому что не верится, что он все-таки завяжет в этот раз.

Да, есть какой-то процент людей, которых и людьми назвать трудно. Тюрьма их не перевоспитывает. Психиатры разводят руками. Политтехнологи редко и аккуратно используют такие обвинения конкурентов с невероятной эффективностью. Но оставим в покое узкопрофильных специалистов, прекратим отводить глаза и зададим себе простой вопрос – что нам, как обществу с этим делать? Как защитить своих (и чужих тоже) детей? Полиция действует уже по факту совершения преступления, либо пресекает его, оказавшись случайно рядом. Свободная продажа оружия тоже не решит эту проблему, будем реалистами. Нет у двенадцатилетнего ребенка, которого насильник внезапно бьет по голове, шансов успешно отстреливаться из папиного пистолета. А теперь к другим новостям по теме – для понимания.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов. Несколько лет активисты, правоохранители, юристы и те, кого эта беда не оставила равнодушным, боролись за принятие этого закона. Статьи в СМИ, петиции, сюжеты, обращения на приемах граждан – несколько лет упорной борьбы. И вот наконец 11 июля Верховная Рада 8 созыва ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет. Закон №6449 предусматривал наказание в виде принудительной химической кастрации, которая заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, цель которых заключается в уменьшении либидо и сексуальной активности. Также в законе говорится о создании единого публичного реестра осужденных за педофилию. Последнее, чтобы они не могли устроиться на работу в школы, садики, детские спортивные или творческие организации. Да, это не панацея, но как минимум защитит детей от рецидивистов. А случаи РЦД после освобождения очень частые. Но увы – снова на паузе.

Президент ветировал закон. Пишут – 4 сентября вернул в Верховную Раду со своими предложениями. Надеюсь, предложения исключительно по ужесточению срока до диапазона от 15 до пожизненного? Но почему не как первоочередной законопроект? Неужели срочный разгон ЦВК или внесение изменений в назначение глав НАБУ с ДБР важнее, чем этот ужас в Харькове и Днепропетровской области? Неужели все остальные не подождут, пока депутаты заново срочно примут закон? Кстати, оба этих злодея именно из-за президентского вето кастрации избегают автоматически – на момент совершения преступления закон не действовал. Так, может, завтра проголосуете? Может, все-таки внести его Офису президента в качестве внеочередного? Или подождем новых жертв? Тогда объявите, сколько их должно быть. Две, три или пять? Или не меньше двух за неделю? Нам очень важно это понимать. Важнее даже, чем импичмент и неприкосновенность депутатов…

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