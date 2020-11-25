Кипрская церковь официально признала автокефалию ПЦУ

Синод Кипрской Православной Церкви поддержал решение Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II о признании автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ. Обсуждения украинского церковного вопроса и ситуации, возникшей с поминовением Блаженнейшим Архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как Предстоятеля Церкви Украины проводились на заседаниях 23 и 25 ноября.

В сообщении сказано, что Священный Синод Церкви Кипра решил не выступать против решения Его Блаженства.

"В то же время, Священный Синод ожидает широкого обсуждения этого вопроса, чтобы найти пути преодоления нынешнего кризиса, который угрожает расколом Церкви Христовой", – сказано в сообщении.

Главы Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий в Facebook отметил, что за решение о признании автокефалии высказались 10 членов Синода Кипрской церкви. Семеро были против.

Как сообщал OBOZREVATEL, предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана ІІІ Вселенским собором, помянул имя Митрополита Епифания в Диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской Церкви литургии.