Кипиани показал раритетное фото памятника запорожским казакам на Кубани

В сети показали архивное фото памятника запорожским казакам в городе Тамань на Кубани. Сейчас он является частью Краснодарского края Российской Федерации. Однако основали его именно украинские воины как свое первое поселение в этом регионе.

Фотографию обнародовал на личной странице в Facebook украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани. Он отметил, что она датирована началом ХХ века.

"На Кубани, в станицах любо, легко всем живется. Все едят там паляницы, хлеб там белый лишь печется. Там много сала, масла, рыбы, птицы и скотины. Пьют там чай внакладку часто и борщ варят из осетрины", – подписал журналист фото отрывком из стихотворения Федора Щербины.

Напомним, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов предположил, что современную Россию может постичь судьба СССР, и после ее развала Кубань и другие территории отойдут в состав Украины.

Тема возможного возвращения этого региона в состав нашей страны активно обсуждается и на территории страны-агрессора. Так, в январе 2019 года российских пропагандистов обеспокоила статья "Радио Свобода" о возвращении украинцам исторической памяти об их этнических территориях. Рупоры Кремля сделали вывод, что это якобы США пытается побудить Украину к присоединению кубанских земель.

Кроме того, ажиотаж на российском телевидении возник из украинского стимпанк-мульфилма "Воля", где речь шла о возвращении нашим государством Кубани и Зеленого Клина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали архивное фото, на котором зафиксировали выступление российского национального хора "Бояр" перед нацистами во время Второй мировой войны. На фотографии коллектив в аутентичных национальных костюмах позирует на фоне свастик.