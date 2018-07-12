Кіно буде! Яким я бачу кінотеатр "Зоряний"? "Зоряний" точно потрібно освячувати.

Доля приватизованого кінотеатру "Зоряний" на Печерську, на жаль, є типовою для багатьох об’єктів культурного дозвілля в Києві.

У 2006 році кінотеатр за відомими схемами втратив статус комунального та став приватною власністю. Пізніше в ньому розташовувався штаб "Партії регіонів". Свідомо змінювався профіль закладу, порушувались всі попередні угоди, а сама будівля останні роки доводилась власниками до руйнації.

Останні чотири роки приміщення кінотеатру були закриті і доводилися до аварійного стану. Мої спроби знайти порозуміння і примусити відновити кінопокази не знаходили підтримки власників.

Величезне збурення у киян викликала інформація про можливу забудову місця кінотеатру черговим хмарочосом.

Суспільний резонанс, який нами був ініційований, не дозволив реалізувати цей згубний проект знищення "Зоряного". Важливою стала підтримка нашої команди і особисто Віталія Кличка.

Результатом нашої спільної боротьби за кінотеатр став мій проект рішення "Про повернення в комунальну власність кінотеатру "Зоряний", який підтримала Київрада. Послідовно ми не дозволили змінити цільове призначення земельної ділянки під кінотеатром на багатоповерхове будівництво.

Цим ми змусили власників забути про багатоповерхівку на місці кінотеатру. Будівля кінотеатру перепродавалась. Тому останнім власником кінотеатру вже стала компанія, яка жодного відношення до будівництва не має.

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Зараз міська вдада разом з новим власником кінотеатру опрацьовує різні варіанти відновлення роботи кінотеатру - він мусить відновити роботу кінотеатру або повернути його місту. Крапка.

Власник забов’язаний відремонтувати приміщення кінотеатру (фото, яким я бачив кінотеатр останій раз, додаю).

Зараз я розпочав шукати шляхи відновлення роботи фонтану перед "Зоряним". І фонтан запрацює!

Яким я бачу майбутнє кінотеатру "Зоряний"? Перш за все, він повинен стати тим омріяним за роки занедбання, громадським центром українського кінематографу. Чому так?

Поряд зі мною у боротьбі за кінотеатр стояли представники різних поколінь киян. Якщо спрощено, то хтось його бачив класичним, з свого дитинства. Багато пам’ятають "Зоряний" за дитячими кіносеансами. Я особисто школярем 89-ої школи, разом з класом, ходив дивитися кіно в нього по декілька разів на тиждень. Дехто бачить його майбутнє тільки з 3D та попкорном. Це різні точки зору на одну мету- кінотеатру на Печерську бути.

Я вважаю, що "Зоряний" повинен бути громадським центром українського кінематографу.

Кіноцентр має здійснювати не лише показ комерційних касових кінострічок зі світового фонду, а й знайомити киян і гостей столиці з талановитими роботами українських митців. "Зоряний" повинен стати майданчиком для кінофестивалів та виставок, дебютних стрічок.

Перспективними будуть дитячі кіносенси. Я думаю, що будуть користуватися попитом у киян і ретроспективні покази.

Вірю, що вже скоро разом з родиною відвідаю наш рідний кінотеатр "Зоряний".