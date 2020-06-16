31 січня 1990 року я працював над репортажем до "Молоді України", присвяченим відкриттю першого "МакДональдс" на території Радянського Союзу. Змушений зізнатися, що я не відстоював багатокілометрової черги до фаст-фудного ресторану, бо за рік жо того у значно кращих погодних умовах відвідав перший "МакДональдс" на сході Європи, у Белграді і знав, як там все облаштовано, – пише журналіст Віталій Портников у своєму Телеграм-каналі.

Цивілізація VC "совок": кілька слів про скандал довкола McDonald's

Тим більш, що головною принадою московського ресторану "МакДональдс" був зовсім не гамбургер. Головною принадою московського ресторану була черга.

Багатокілометрова, багатогодинна, розбурхана, ця столична черга у найбільш пихатому місті Радянського Союзу точно й однозначно демонструвала, яка цивілізація перемогла навіть у такій фігні, як приготування якоїсь нещасної котлети з булкою. Навіть у такій!

Цивілізація VC "совок": кілька слів про скандал довкола McDonald's

Цивілізація VC "совок": кілька слів про скандал довкола McDonald's

І тепер, коли останні "совки" колишньої московської провінції ображаються на майстра з котлет за те, що його автомати не спілкуються з ними єдино правильною мовою і навіть по-дитячому погрожують бойкотом, для мене це ще один доказ остаточної перемоги вільного світу над ідіотизмом радянського минулого. Перемоги навіть у замовленні якихось нещасних котлет.

Sorry, babushka!

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