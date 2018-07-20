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Киеву предрекли стать столицей нового государства

7.7тЧитать новость на украинском

Киеву суждено возродиться в качестве духовного центра и стать столицей восточнославянского государства.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Влад Росс.

"Киев будет центром славян, он возродится не только как духовный центр, но и станет столицей восточнославянского государства, в которое будут входить и Польша, и Беларусь, и часть России", - заявил он.

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"Но надо, чтобы сначала развалилась Российская Федерация", - заметил астролог.

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В этом контексте он спрогнозировал, что часть нынешней РФ изъявит желание присоединиться к Украине после создания "западносибирского государства со столицей где-нибудь в Новосибирске", когда Москва останется без нефти и газа. "Сейчас в это трудно поверить, но в свое время никто не верил, что развалится Советский Союз", - заметил Влад Росс.

Он также напомнил о ряде пророчеств о развале РФ, в том числе пророчестве американского ясновидящего Эдгара Кейси.

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Астролог добавил: согласно пророчеств, в западносибирском государстве "будет новая религия - религии пустоты и огня соединятся вместе. Скорее всего, на той территории будет возрождение зороастризма". "А в конце 2020 или в 2021 году может родиться мессия, пророк, новый спаситель мира, скорее всего, 21 декабря 2020 года", - сказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс предсказал место и время нового рождения провидицы Ванги.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Влад Росс
Место
УкраинаКиев
Объект
предсказания
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
это точно астролог? уж больно похоже на обычные сопли свидомого обозного комментатора
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЭТО ПРОРОЦТВО ДО РОССА БЫЛО , КИТАЙ БУДЕТ ПАНУВАТИ В РАШЕ ОН ПОЧТИ УЖЕ ПАНУЕТ ,НО ПОКА НЕ ТАК ЯВНО , ВОТ И ЖЕЛТАЯ РАСА С БИБЛИИ , ВСЕ ИМПЕРИИ ПАДАЛИ ,А РАША НА ВАТНЫХ НОГАХ КРЕН ДАЛА И КАК ПИСАЛ НИЦТШЕ --ПАДАЮЩЕГО ПОДТОЛКНИ ПОДТОЛКНУТ ,ЖЕЛАЮЩИХ МОРЕ !!!!!!!!!!!!!
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van Dijk Max
van Dijk Max
а тут есчо бывал астролохх , некто логиноф , с вечной темой конца путина ....и хде он?? ктонить видел?
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