Киеву предрекли стать столицей нового государства

Киеву суждено возродиться в качестве духовного центра и стать столицей восточнославянского государства.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Влад Росс.

"Киев будет центром славян, он возродится не только как духовный центр, но и станет столицей восточнославянского государства, в которое будут входить и Польша, и Беларусь, и часть России", - заявил он.

"Но надо, чтобы сначала развалилась Российская Федерация", - заметил астролог.

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В этом контексте он спрогнозировал, что часть нынешней РФ изъявит желание присоединиться к Украине после создания "западносибирского государства со столицей где-нибудь в Новосибирске", когда Москва останется без нефти и газа. "Сейчас в это трудно поверить, но в свое время никто не верил, что развалится Советский Союз", - заметил Влад Росс.

Он также напомнил о ряде пророчеств о развале РФ, в том числе пророчестве американского ясновидящего Эдгара Кейси.

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Астролог добавил: согласно пророчеств, в западносибирском государстве "будет новая религия - религии пустоты и огня соединятся вместе. Скорее всего, на той территории будет возрождение зороастризма". "А в конце 2020 или в 2021 году может родиться мессия, пророк, новый спаситель мира, скорее всего, 21 декабря 2020 года", - сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс предсказал место и время нового рождения провидицы Ванги.