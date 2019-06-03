Киевского патриархата никогда не было: митрополит Драбинко сказал, что будет за заявлением Варфоломея о Филарете

"Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал", - заявил Вселенский патриарх Варфоломей. И добавил, что патриарх Филарет был восстановлен в епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский.

Каким будет ответный ход Филарета, который, как известно, заявлял обратное – что даже после создания Православной церкви Украины (ПЦУ) Киевский патриархат продолжает существовать? Является ли патриарх Варфоломей авторитетом для него? Почему прозвучало это заявление главы Константинопольского патриархата?

Своим мнением по этим вопросам в блиц-интервью OBOZREVATELподелился митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко.

- Как может отреагировать на эти слова Филарет?

- Вы знаете, весьма сложно ответить на этот вопрос. Судя про прозвучавшим уже ранее его высказываниям, ему безразлично, что говорят о нем и его действиях другие. Он - "сам себе патриарх". В одном из предыдущих блиц-интервью мы уже цитировали известную фразу "короля-солнце" Людовика XIV – "государство – это я".

Впрочем, как показали события последних дней, его действия совершенно непредсказуемы, возможно – провокативны. Все же, какой опыт за спиной! "Если за вами никто не пойдет?" - "Ну и что…?"

Митрополит Александр Драбинко Facebook Александр Драбинко

Патриарх Варфоломей говорит реальную каноническую, историческую правду. Признанного вселенским православием Киевского патриархата в Украине никогда не существовало. Не надо забывать реалию существовавшей до известных событий схизмы. Ее преодоление — это и есть самый важный результат всех приложенных усилий и состоявшегося конституирования Православной Церкви Украины.

Бывший Киевский митрополит, как его именует Вселенский Патриарх, (а именно в таком статусе он был принят в общение с церковной полнотой), именует себя "патриархом киевским…", но с внешенеправославной точки зрения это самоименование – рудимент эпохи, к которой нет возвращения. Скажу больше – это подражание самовозвеличиванию, присущее московскому православию, но никак не Киевской церкви.

- Патриарх Варфоломей апеллирует к митрополиту Епифанию, задача которого, по его словам, управлять церковью, укреплять единство и так далее.

- Совершенно верно. Как мудрый старец, патриарх Варфоломей напоминает об обязанностях тому, кому он вручил Томос, а вместе с ним - права и обязанности. Блаженнейший Митрополит Епифаний является сегодня каноническим Предстоятелем Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины, со всеми полномочиями и правами из этого вытекающими. На нем лежит вся полнота ответственности за канонический мир и порядок, за благополучие и неукоснительное следование прямым евангельским путем управляемой им Церкви. Единство церкви напрямую зависит вначале от Бога, а потом от тех, кто это единство не должен нарушать, и уже в-третьих – от тех, кто его должен хранить или восстанавливать.

У нашего Предстоятеля есть вся полнота канонической власти, как председателя Священного Синода и Священного Собора, в ведении которых решение всех внутрицерковных вопросов Православной Церкви Украины.

Митрополит Александр Драбинко во время богослужения Facebook Александр Драбинко

- Считаете ли вы, что для почетного патриарха Филарета Вселенский патриарх Варфоломей является достаточным авторитетом, чтобы прислушаться к его словам?

- Я не готов ответить на этот вопрос. Если бы это было действительно так, как вы спрашиваете, то, думаю, за предыдущие 25 лет можно было бы услышать голос патриарха Варфоломея. А голос его звучал неоднократно, и это говорю из личного жизненного опыта церковного управленца. Лично для меня Патриарх Варфоломей – достаточный авторитет. Он пригласил к участию в Объединительным соборе, и я на него пришел и участвовал.

- Сам факт того, что патриарх Варфоломей делает подобные заявления – говорит ли он о том, что проблема в ПЦУ действительно серьезная?

- Это было не заявление, а ответ патриарха на вопросы украинских журналистов. И, если эти вопросы сегодня стоят перед православным и вообще украинским обществом, соответственно, мы услышали на них адекватный и однозначный ответ.

Да, действительно, проблема сегодня есть, но, выражаясь словами нашего друга отца Кирилла Говоруна, этот кризис в украинском православии не с летальным исходом, "болезнь не к смерти" (Ин. 11:4). Те внутренние "воспалительные" процессы, которые происходят, можно сравнить с борьбой организма с вирусами и инфекциями. У нашей церкви достаточно иммунитета и уже заметны тенденции к его оздоровлению и выздоровлению.

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