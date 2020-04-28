Валентин Бурьянов, известный тем, что время карантина переплыл Днепр, чтобы попасть в Гидропарк, просит главу МВД Арсена Авакова провести служебное расследование против полицейских, которые задержали его.

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Чтобы передать обращение к зданию Министерства внутренних дел он прискакал на коне. Соответствующие фото опубликованы на его странице в Facebook (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

facebook.com/valentin.buryanov.7

"Как и обещал, публикую обращение, которое я сегодня завез вечному министру. Учитывая их "ящик", который не так часто проверяется, я продублировал свое обращение по почте", – написал Бурьянов.

Он отметил, что позднее объяснит причины своего поступка.

В обращении Бурьянова говорится, что полицейские "совершали против него противоправные действия". Он просит инициировать против них служебное расследование и провести с ним встречу по графику приема граждан.

facebook.com/valentin.buryanov.7

facebook.com/valentin.buryanov.7

facebook.com/valentin.buryanov.7

Как сообщал OBOZREVATEL:

Киевлянин решил перехитрить карантин и вплавь добрался к Гидропарк, в который правоохранители не пускали граждан.

Позднее выяснилась, что парень работает фитнес-тренером и зовут его Валентин Бурьянов.

Парня на другом берегу задержала целая группа полицейских, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Полиция составила на него административный протокол, однако суд отказался рассматривать дело. Судья сослался на то, что в протоколе не указаны ни свидетели правонарушения, ни понятые, нет подписей и не указано, какой вред причинил правонарушитель.

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