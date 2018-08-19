Знаете ли вы, что такое "Токийский противопаводковый коллектор"? Я об этом противопаводковом инженерном сооружении узнал благодаря Artem Polezhaka. Бедные токийцы из-за него лишены возможности в полной мере насладиться всеми прелестями затопления улиц. Но даже это сооружение требует ухода и обслуживания. А у нас, видимо, киевские чиновники думают, что если сильно надеяться на отсутствие дождя, то ливневку чистить не надо.

В общем нерадивые чиновники КМДА так раздражают кого-то там наверху, что он нажимает кнопку слива на бачке уже в третий раз за лето. И, да, в Токио ливневку чистят. Регулярно.