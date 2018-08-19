МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Киевские чиновники сильно раздражают кого-то там наверху

Знаете ли вы, что такое "Токийский противопаводковый коллектор"? Я об этом противопаводковом инженерном сооружении узнал благодаря Artem Polezhaka. Бедные токийцы из-за него лишены возможности в полной мере насладиться всеми прелестями затопления улиц. Но даже это сооружение требует ухода и обслуживания. А у нас, видимо, киевские чиновники думают, что если сильно надеяться на отсутствие дождя, то ливневку чистить не надо.

Новости
Коллапс в Киеве еще будет. Ждите и молчите

В общем нерадивые чиновники КМДА так раздражают кого-то там наверху, что он нажимает кнопку слива на бачке уже в третий раз за лето. И, да, в Токио ливневку чистят. Регулярно.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
16
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Малахов Егор
Малахов Егор
Разве этот и подобные вопросы на первом месте у наших, залупоголовых депутатов и министров?? --- Неа.....их преждевсего парит лишь личный бизнес ! А быть депутатом это возможность многие вещи решать под себя любимого....это безнаказанность и это огромные бабки воруемые у Украинских граждан.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги