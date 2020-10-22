Киевские больницы накрыла волна самоубийств из-за COVID-19. Врач откровенно рассказал о проблеме. Эксклюзив

В киевских больницах произошло сразу несколько случаев, когда пациенты с коронавирусом совершали суицид. 20 октября из окна четвертого этажа больницы №8, в которой сейчас борются с COVID-19, выпрыгнул 68-летний пациент и погиб. Накануне подобный случай произошел в столичной Александровской больнице – там покончила с собой 60-летняя женщина. А в сентябре в городской больнице №4 с разницей в день из окон выбросились двое мужчин.

Медики говорят, что коронавирусная инфекция поражает в том числе и сосуды центральной нервной системы человека. В результате у вполне психически здоровых людей появляются суицидальные мысли. И волны самоубийств, к сожалению, нам не избежать. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

"Могли бы скоро выписать"

В больнице №8, что на Оболони в Киеве, из палаты на 4 этаже выбросился 68-летний киевлянин. Врачи подтвердили, что лечился он от коронавируса.

"Его состояние не было критическим. Мужчина получал у нас лечение, лежал в палате с еще одним пациентом. Дней через 5-6 его бы мы уже выписали. Но примерно в 9:30 часов 20 октября он взял и выпрыгнул с 4 этажа. Спасти его не смогли. Сейчас в причинах разбирается полиция", – сказал OBOZREVATEL заместитель главного врача больницы Богдан Ленень.

Больница №8 в столице: пациент выбросился из окна. ДТП Киев

А ранним утром 19 октября из окна Александровской больницы в столице выбросилась 60-летняя женщина. Это произошло в 4 часа утра, а в 7 часов пациентка скончалась в реанимации. Она также была инфицирована коронавирусом.

Александровская больница. Рано утром тут из окна выпрыгнула пожилая пациентка с коронавирусом. УП

Месяцем раньше трагедия произошла в Киевской больнице №4, которая является опорной для лечения COVID-19. Там с разницей в один день из окна центрального корпуса выбросились двое мужчин 68 и 43 лет, которые лечились от коронавируса. Их спасти не удалось.

Больница №4 в Киеве: тут произошло два самоубийства пациентов с коронавирусом.

Самоубийства были и ранее

И это не единственные случаи суицида пациентов с COVID-19. В Харькове в сентябре из окна собственной квартиры выпал известный детский доктор.

Он был успешным врачом, имел свою клинику, планировал открыть еще одну. У мужчины была прекрасная семья. Незадолго до смерти он перенес коронавирусную инфекцию, она проходила у него в средней тяжести, некоторое время он провел в реанимации.

Никто из друзей не смог объяснить причину его поступка.

У нас пациенты хотят таблеток наглотаться

Профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медакадемии последипломного образования Владимир Корсунов говорит, что COVID-19 может стать причиной самоубийства у вполне здоровых людей.

И таких случаев достаточно в мире.

Никто не знает как бороться с самоубийствами у больных COVID-19

"Коронавирусная инфекция вызывает поражение всех органов. Потому что основной элемент агрессии – внутренняя выстилка сосудов. Это называется эндотелии. Сосуды у нас есть везде. В голове, мозгу, легких, сердце, почках, печени, желудочно-кишечном тракте. Сам по себе вирус их не поражает. Но он вызывает реакцию иммунной системы у пациентов, у которых организм не может локализовать вирус в носоглотке", – рассказывает Корсунов.

В результате возникает тяжелое течение болезни, связанное с развитием так называемого цитокинового шторма. Этот шторм приводит к воспалению внутри сосудов, и повышенному тромбообразованию.

По словам профессора, поэтому в конечном итоге мелкие сосуды могут поражаться при воспалительной реакции в любом органе, и вызывать дисфункцию.

Коронавирус поражает центральную нервную систему

"Любой без исключения орган может быть поврежден и его функция нарушена. В зависимости от того, какие участки органов поражаются, могут возникать те или иные проявления болезни. От нарушения сознания, возбуждения, агрессии, страха смерти, до суицидальных попыток. Называется это ковидная энцефалопатия. Очень обобщающий термин, который включает в себя массу состояний, которые связаны с нарушением в центральной нервной системе головного мозга. Еще раз повторяю, от нарушения сознания, возбуждения, комы, инсультов до различных других ситуаций, включая суицидальные мысли или действия", – поясняет механизм болезни профессор Корсунов.

Он отмечает, что и у "ковидных" пациентов больницы, где он работает, также периодически возникают суицидальные действия. "То они в окно пытаются выброситься, то таблеток напиться. Это происходит по всему миру. Никто не знает, как этим бороться, решение не принято. В других условиях это должно быть более качественное наблюдение за пациентами, которое в нашей стране невозможно. Возможно, нужно ставить решетки на окна, привлекать к лечению психиатров, которые у нас далеки от инфекционных больных. Также задействовать антидепрессанты. Хотя и они не всем помогают", – говорит Корсунов.

Последствия сохранятся несколько месяцев

В мировых медицинских изданиях уже активно обсуждается тема роста количества суицидов среди тех, кто болен коронавирусом.

Международный медицинский журнал (издает Оксфордский университет) опубликовал статью "Влияние пандемии СOVID-19 на уровень самоубийств".

У тех, кто перенес COVID-19, могут развиться тяжелые болезни

По данным исследований, существуют доказательства того, что пандемия коронавируса имеет глубокие психологические и социальные последствия и сохранятся они, вероятнее всего, в ближайшие месяцы, а то и годы. СOVID-19 связан с тревогой, страхом заражения, депрессией и бессонницей как среди обычных людей, так и среди медиков.

Также повышенный риск суицида имеют выжившие после этой болезни. Особенно те, кто перенес ее тяжело. Стресс от известия о диагнозе СOVID-19, страх заразить других, госпитализация, симптомы, пребывание в реанимации, а также возможные экономические трудности и потеря дохода могут привести к развитию депрессии.

У пациентов, переболевших СOVID-19, резко возрастают шансы на развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также шизофрению. Таковы результаты исследования группы бразильских ученых, которые были опубликованы для обсуждения в электронной научной библиотеке medRxiv.

По мнению исследователей, коронавирус вызывает гибель нейронов в коре головного мозга. Причем даже у тех, кто перенес болезнь легко и даже бессимптомно.

Причиной смерти нейронов является низкий уровень насыщения крови кислородом, что вредит мозгу.

На самом же деле, атрофия некоторых областей головного мозга — прямой путь к опасным заболеваниям. Таким, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и даже шизофрения.