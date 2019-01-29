Киевская митрополия: Епифаний указал на важный нюанс в ПЦУ

В ближайшее время завершится юридическое оформление Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом заявил глава ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, отметив, что будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия, передает "Интерфакс-Украина".

"Соответственно, другие епархии будут вносить изменения в устав, и те приходы, которые переходят из Русской православной церкви в единую поместную православную церковь, будут юридически присоединяться к новой структуре", – сказал он.

Митрополит Епифаний Митрополит Епифаний, Facebook

По словам митрополита, после его интронизации как предстоятеля ПЦУ будут созданы соответствующие органы, проведено первое заседание Священного синода, на котором сформируют руководящий состав церкви.

Также он уточнил, что на данный момент более ста приходов РПЦ перешли в ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, интронизация Епифания состоится 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской и будет проходить в форме публичного богослужения.

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