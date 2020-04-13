Через сознательное игнорирование карантина братией контролируемой УПЦ МП Киево-Печерской лавры, главная православная святыня Украины превратилась в настоящий эпицентр эпидемии коронавируса в Киеве. Сейчас опасная болезнь обнаружена у 63 священнослужителей лавры, один случай стал смертельным. Об этом, а также о том, что в лавре, несмотря на запрет, продолжают устраивать массовые собрания в храмах и собираются провести публичную Пасхальную литургию, OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Сейчас, по нашим данным, коронавирус обнаружен у 63 священнослужителей Киево-Печерской лавры. Еще около 100 человек - в том числе, священники, семинаристы и монахи - сейчас находятся на самоизоляции.

С подозрением на COVID-19 11 апреля срочно госпитализирован в Александровскую больницу наместник Киево-Печерской лавры, одиозный митрополит Павел (Лебедь).

В этой же больнице проходит лечение от коронавирусной инфекции наместник Ионинского монастыря УПЦ МП Владыка Иона Черепанов - один из немногих служителей этой конфессии, которые открыто подтвердили о факте своей болезни, потому что в УПЦ МП существует негласное распоряжение скрывать факты заболевания для недопущения дискредитации церкви.

13 апреля стало известно о первой смерти от коронавируса в стенах православной святыни. На 74-м году жизни скончался насельник Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий (Коваленко).

Несмотря на пандемию коронавируса в мире и стремительное распространение заболевания в Украине, в УПЦ МП не соблюдают требования по недопущению массовых собраний людей в храмах. Более того, сейчас в УПЦ МП планируют масштабные Пасхальные богослужения в церквях, в частности - проведение публичной Пасхальной литургии в Киево-Печерской лавре. Это может спровоцировать массовый всплеск заболеваемости и сотни, а может - и тысячи новых заражений и смертей, ответственность за которые ляжет на Московский патриархат.

При этом на многочисленные случаи нарушений карантинных ограничений со стороны представителей УПЦ МП практически не реагируют органы Национальной полиции. Полицейские, в компетенции которых – обеспечение соблюдения норм карантина – никоим образом не препятствуют массовым собранием в храмах. До сих пор количество протоколов, составленных сотрудниками Нацполиции относительно священнослужителей УПЦ МП за нарушение карантина, можно пересчитать по пальцам.

Вместе с тем, священники УПЦ МП, часто игнорирующие карантин, ежедневно контактируют с сотнями верующих, значительная часть которых входит в группы особого риска из-за почтенного возраста и слабого здоровья – и не только подвергают опасности своих прихожан, но и способствуют распространению смертельного коронавируса в то время, когда государство идет на огромные потери, пытаясь его остановить.