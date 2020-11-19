В Киеве от COVID-19 с разницей в три дня умерли мать и дочь

В столичной больнице скончалась женщина с тяжелой формой COVID-19, тремя днями ранее умерла ее дочь 36 лет с таким же диагнозом.

Об этом в эфире ТСН рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии инфекционных больных Алена Хомякова. Всего по состоянию на 18 ноября в столице 200 человек находились на интенсивной терапии из-за коронавируса, около тридцати из них были подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщил врач-анестезиолог 9-й городской больницы Киева Владимир Лиходиевский, по сравнению с октябрем, молодых пациентов с тяжелыми формами COVID-19, которым требуется реанимация, стало больше.

Медики говорят, что работать невероятно сложно физически и эмоционально. Помогает держаться, когда удается спасти больным жизнь, особенно тем, кто находился на ИВЛ.

Со своей стороны, пациенты, которые побороли тяжелую болезнь, говорят, что не имеют никакого желания сомневаться в существовании коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Днепре от осложнений коронавирусной инфекции умер заведующий отделением областной больницы имени Мечникова Борис Анатольевич Павленко. Доктору было 58 лет. Он заведовал отделением интенсивной терапии для новорожденных, и, по словам коллег, спас множество детей.

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