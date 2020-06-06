Киев выходит на плато по коронавирусу: в НАН дали прогноз по всей Украине

В течение следующей недели Киев выйдет на плато по количеству заболевших коронавирусом, а на Киевщине и Буковине пойдет медленный спад.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал вице-президент Национальной академии наук Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний. По его словам, об этом свидетельствуют математическое моделирование распространения эпидемии (полный текст интервью читайте тут).

"Нынешние прогнозы говорят о том, что Киев и Волынь, в лучшем случае, в течение следующей недели выходят на какое-то плато. В Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях – то же что-то похожее на плато. А вот в Киевской и Черновицкой областях можно ожидать уменьшения", – рассказал он.

Коронавирус в Украине pravda.com.ua

На Закарпатье, по его словам, ситуация выглядит несколько лучше, а вот в Ривненской можно ожидать роста.

"На Полтавщине все хорошо – там количество новых заболеваний уменьшается, в Ивано-Франковской и Львовской увеличивается. Тернопольщина в целом выглядит благополучнее, небольшой рост может быть на Кировоградщине. Из-за такой неоднородности, карантин по регионам следует регулировать", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Анатолий Загородний уточнял, что рост числа инфицированных коронавирусом в Украине связан с ослаблением карантина, однако решающим будет статистика за 10 дней, после очередного этапа смягчения.