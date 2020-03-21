Пять городов Украины вводят жесткие меры из-за коронавируса: что будет теперь

В связи с угрозой масштабного распространения коронавируса в Украине власти Черновцов, Киева и Тернополя решили пойти на беспрецедентные ограничительные меры, которые существенно изменят жизнь людей.
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OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с новыми правилами, которые, в том числе, предусматривают запрет на абсолютную свободу передвижения.
Киев
В столице Украины с 23 марта будет остановлено движение общественного транспорта. Ездить на нем смогут только люди, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы. Такие меры сначала предложил министр внутренних дел Арсен Аваков, а затем об их введении объявил мэр Киева Виталий Кличко.
В частности, ездить общественным транспортом разрешат только медработникам, спасателям, правоохранителям, специалистам сфер ЖКХ, продавцам продуктовых магазинов и аптекарям при наличии специального пропуска.
По словам Кличко, для таких перевозок уже разработаны маршруты общественного транспорта. Схему опубликуют 21 марта.
В Киеве прекратят курсирование общественного транспорта
44.ua
Черновцы
Черновцы, которые сейчас являются самым большим эпицентром заражения в Украине, и вовсе вводят обязательный масочный режим для всех объектов, которые остались работать, с 23 марта. Также будет частично перекрыто движение транспорта.
Кроме того, будут прекращены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов.
Напомним, что 20 марта в Черновцах также ввели запрет на выход из дома детям до 14 лет без сопровождения родителей.
Карантин в Черновцах
Тернополь
Подобные меры предосторожности решили ввести и в Тернополе, где уже также выявили коронавирус. Как сообщает "24 канал", речь идет полном прекращении курсирования общественного транспорта с 23 марта, а также введении масочного режима.
Ездить на работу разрешат только медикам, коммунальщикам, сотрудникам пищевой промышленности, представителям местной власти, аптекарям и представителям Укрпочты и аварийных служб.
Также на въездах в Тернополь хотят создать санитарно-контрольные посты, где будут проводить температурный скрининг.
Масочный режим в Тернополе
"Цензор.НЕТ"
Ивано-Франковск
Несмотря на то, что режим чрезвычайной ситуации на Прикарпатье был введен решением Кабмина 20 марта, город начал внедрять ограничительные мероприятия задолго до этого. Так, еще 17 марта в Ивано-Франковске полностью прекратил работу общественный транспорт и был введен тотальный карантин (исключение – магазины продуктов, аптеки и заправки).
Кроме того, как сообщается на странице Ивано-Франковской ОГА в Facebook, местная власть обязала жителей региона, которые вернулись из Польши, соблюдать карантинные меры, в частности самоизоляцию. Также эти люди обязаны сообщить органы местного самоуправления о своем прибытии.
Харьков
Вслед за другими регионами глава Харьковской ОГА Алексей Кучер также выступил за введение режима чрезвычайной ситуации в регионе с 21 марта, сообщает "Суспільне: Харків" на своем Telegram-канале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 марта министр внутрених дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с коронавирусом.
Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что Украина только начала вводить карантинные меры из-за коронавируса, но в дальнейшем их могут еще больше ужесточить.
Напомним, изначально карантин в Украине ввели во всех регионах 12 марта. Тогда власти объявили, что предварительная дата его окончания – 3 апреля.
А источник в Офисе президента заявил, что карантин в Украине из-за кооронавируса могут продлить до 16 апреля в случае необходимости. Точно так же власть готова ввести и режим чрезвычайного положения.
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