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21 марта • обновлено в 15:48
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/ Общество

Пять городов Украины вводят жесткие меры из-за коронавируса: что будет теперь

6.3т
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В связи с угрозой масштабного распространения коронавируса в Украине власти Черновцов, Киева и Тернополя решили пойти на беспрецедентные ограничительные меры, которые существенно изменят жизнь людей.

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OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с новыми правилами, которые, в том числе, предусматривают запрет на абсолютную свободу передвижения.

Киев

В столице Украины с 23 марта будет остановлено движение общественного транспорта. Ездить на нем смогут только люди, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы. Такие меры сначала предложил министр внутренних дел Арсен Аваков, а затем об их введении объявил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, ездить общественным транспортом разрешат только медработникам, спасателям, правоохранителям, специалистам сфер ЖКХ, продавцам продуктовых магазинов и аптекарям при наличии специального пропуска.

По словам Кличко, для таких перевозок уже разработаны маршруты общественного транспорта. Схему опубликуют 21 марта.

В Киеве прекратят курсирование общественного транспорта

В Киеве прекратят курсирование общественного транспорта

44.ua

Черновцы

Черновцы, которые сейчас являются самым большим эпицентром заражения в Украине, и вовсе вводят обязательный масочный режим для всех объектов, которые остались работать, с 23 марта. Также будет частично перекрыто движение транспорта.

Кроме того, будут прекращены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов.

Напомним, что 20 марта в Черновцах также ввели запрет на выход из дома детям до 14 лет без сопровождения родителей.

Карантин в Черновцах

Карантин в Черновцах

Тернополь

Подобные меры предосторожности решили ввести и в Тернополе, где уже также выявили коронавирус. Как сообщает "24 канал", речь идет полном прекращении курсирования общественного транспорта с 23 марта, а также введении масочного режима.

Ездить на работу разрешат только медикам, коммунальщикам, сотрудникам пищевой промышленности, представителям местной власти, аптекарям и представителям Укрпочты и аварийных служб.

Также на въездах в Тернополь хотят создать санитарно-контрольные посты, где будут проводить температурный скрининг.

Масочный режим в Тернополе

Масочный режим в Тернополе

"Цензор.НЕТ"

Ивано-Франковск

Несмотря на то, что режим чрезвычайной ситуации на Прикарпатье был введен решением Кабмина 20 марта, город начал внедрять ограничительные мероприятия задолго до этого. Так, еще 17 марта в Ивано-Франковске полностью прекратил работу общественный транспорт и был введен тотальный карантин (исключение – магазины продуктов, аптеки и заправки).

Кроме того, как сообщается на странице Ивано-Франковской ОГА в Facebook, местная власть обязала жителей региона, которые вернулись из Польши, соблюдать карантинные меры, в частности самоизоляцию. Также эти люди обязаны сообщить органы местного самоуправления о своем прибытии.

Харьков

Вслед за другими регионами глава Харьковской ОГА Алексей Кучер также выступил за введение режима чрезвычайной ситуации в регионе с 21 марта, сообщает "Суспільне: Харків" на своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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