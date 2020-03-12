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12 марта • обновлено в 12:04
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Киев проведет вторую эвакуацию украинцев из Китая из-за коронавируса: началась подготовка

1.8т
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Киев начал подготовку ко второй волне эвакуации украинцев из города Ухань (Китай), который закрыли на карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, написало информационное агентство "Интерфакс". Он сказал, что, по состоянию на 12 марта, о желании эвакуироваться сообщило десять украинцев.

"Министерство иностранных дел вместе с Министерством инфраструктуры начинает подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, которые находятся в Ухани. Из них 10 выразили желание эвакуироваться", – отметил Кулеба.

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Автор
Яра Дорош
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