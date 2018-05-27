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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
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Киев прошел проверку на пять с плюсом

25т

По поводу парка Шевченко. Это - день Святого Патрика в Нью-Йорке. Самый центр, угол Бродвея, сто метров до Таймс Сквер. И это еще не самый грязный кусок улицы, поверьте.

Не скажу, что мне это нравится, но, собственно, это часть общественного договора - оторваться, побухать, посвинячить, скинуть с себя все проблемы, а на утро вернуть себя в человеческий облик и все убрать. Обычное дело. Сегодня можно. А вот если вы на следующий день выкинете стакан мимо урны - вам впаяют такой штраф, что мама не горюй. Так что ничего экстраординарного.

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Так везде. Возьмите любую большую пьянку в любом городе. Иногда людям и вправду хочется посвинячить - без вандализма, в специально отведенном месте в специально отведенное время. Это норма (с)

С утра парк Шевченко опять в идеальном состоянии? Отлично. Киев прошел проверку на пять с плюсом.

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Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Тема
Лига чемпионов
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:Facebook Аркадия Бабченко
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Tinin Alex
Tinin Alex
Да не прибедняйся Обоз на 7 с плюсом - приехали друзи - европейцы и обоссали всю столицу Европы, ктото наверное отличные кучи наложил..... Вы раньше рогули также в Крым - со своими макаронами и поссать в море.... Радует что крым ушёл с этой помойки
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