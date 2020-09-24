Киев перевели в "желтую" зону: в Украине обновили список регионов по карантину
С понедельника, 28 сентября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование по регионам.
Соответствующее решение 24 сентября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.
В обновленном списке Киев перешел в "желтую" зону. Города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".
"С 00 часов 00 минут 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Город Киев перешел в "желтую" зону", – сказано в сообщении.
Полный список всех регионов
В "красной" зоне:
города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
Новость обновляется…