Киев перевели в 'желтую' зону: в Украине обновили список регионов по карантину

С понедельника, 28 сентября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование по регионам.

Соответствующее решение 24 сентября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В обновленном списке Киев перешел в "желтую" зону. Города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".

"С 00 часов 00 минут 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Город Киев перешел в "желтую" зону", – сказано в сообщении.

Полный список всех регионов

В "красной" зоне:

города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Новость обновляется…