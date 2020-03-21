Киев останавливает движение общественного транспорта из-за карантина: что делать и что это значит

23 марта, в связи с карантином в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19, Киев полностью остановит движение общественного транспорта

Объясняем, что это значит и что разрешено.

Общественный транспорт

В понедельник, 23 марта, общественным транспортом можно будет воспользоваться только при наличии специального пропуска. Его получат медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

В каждом таком автобусе должны быть 2 полецейских, которые будут следить за порядком

Как это будет происходить

"За получением пропусков руководители предприятий, например, магазинов, для своих подчиненных будут обращаться к городским властям", – объяснили OBOZREVATEL в мэрии.

Частные авто — без ограничений

Ограничения не коснутся частных автомобилей. Киевляне смогут беспрепятственно перемещаться по городу на своих машинах. Такси тоже входят в эту категорию.

Что делать в экстренных ситуациях

Если человеку экстренно нужна медицинская помощь, например, заболел живот, то в такой ситуации к нему приедут медики скорой. А если заболит зуб, то можно вызвать такси или добраться своим транспортом.

В магазинах — 1 человек на 10 "квадратов"

В магазины за необходимыми товарами и продуктами можно ходить беспрепятственно. Но власти просят людей, делать этот как можно реже — не десять раз в день. Таким образом риск заразить себя и близких уменьшится.

Магазинам и местам, куда могут за необходимым пойти киевляне, рекомендуют такие правила — не больше 1 человека на 10 кв. м. Остальные будут ждать на улице.

Также на улицах появятся патрули, которые будут настойчиво рекомендовать гуляющим без необходимости не выходить на улицу. Также полиция будет разъяснять взослым и детям, чтобы они не находились на детских и спортивных площадках

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся