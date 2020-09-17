Киев накрыл грозовой фронт: синоптик дала прогноз об ухудшении погоды в Украине

Киев накрыл грозовой фронт с сильными порывами ветра и ливнем, а в некоторых областях Украины могут ударить первые морозы.

Прогноз погоды на 18 сентября дала синоптик Наталья Диденко в Facebook. В пятницу, 18 сентября, в Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер, до штормовых порывов.

Ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на субботу 19 сентября в большинстве областей Украины возможны заморозки 0...-3 градуса.

Южная часть страны – Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области – их избежит, поскольку холодный воздух еще не успеет туда добраться.

Фронт, который принес дожди, связан с циклоном Timona, который 17 сентября покинет территорию Украины.

Только в Сумской и Харьковской областях вероятны локальные незначительные дожди.

Прорыв холода существенно снизит температуру воздуха – завтра столбики термометров упадут до +12...+17 градусов. В южных регионах ожидается +15...+20 градусов.

В Киеве 18 сентября осадков не ожидается, максимум районные влажные остатки фронта, однако будет сильный северо-западный ветер, который вызовет резкое похолодание.

В Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер. Facebook Натальи Диденко

Температура в Киеве ожидается около +14 градусов.

Синоптик предупредила, что в ночь на субботу в окрестностях Киева есть вероятность заморозков.

В течение субботы-воскресенья, 19-20 сентября, жара не вернется, но все же немного потеплеет.

Фронт, который принес дожди, связан с циклоном Timona. Facebook Натальи Диденко

Также синоптик предупредила киевлян о приближении грозового фронта, который принесет ливни и даже местами град.

В некоторых областях Украины могут ударить первые морозы. Facebook Натальи Диденко

На выходных немного потеплеет. Facebook Натальи Диденко

О штормовом предупреждении сообщила и коммунальная корпорация "Киевавтодор".

"Надвигается грозовой фронт. Объявлен желтый уровень опасности. Все будет сопровождать порывистый ветер 15-20 м/c. Прогнозируют ливни. Гидрослужба работает в усиленном режиме. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды. На местах возможных подтоплений уже дежурит спецтехника", – сообщили в "Киевавтодоре".

Также там призвали водителей быть осторожными на дорогах.

На Киев надвигается грозовой фронт. Facebook "Киевавтодор"

Водителей призвали быть осторожнее на дорогах. Facebook "Киевавтодор"

Как сообщал OBOZREVATEL, холодный атмосферный фронт, который придет 17 сентября, принесет в Украину похолодание, дожди с грозами и штормовой ветер.