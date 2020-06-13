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13 июня • обновлено в 21:57
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Киев накрыл град и ливень: синоптик предупредила о затяжной непогоде

3.1т
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После недельной жары, в некоторых районах Киева и Киевской области прошел сильный град и ливень.

В Севериновке (Макаровский район) выпал град размером 50-60 мм. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Зинченко (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время погода будет неустойчивой.

Кадр из видео

Кадр из видео

Киев накрыл град и ливень

"Желтым цветом – град. Температурные контрасты – серьезные. Поэтому условий для быстрого развития непогоды много", – написала синоптик на своей странице в Facebook и опубликовала соответствующую инфографику.

Также она вспомнила о смерче в Донецкой области и предостерегла беречь себя и скрываться от непогоды.

"Еще раз – как только гроза или сильный порыв ветра, укройтесь от непогоды. Но имущество или овощи от града, к сожалению, быстро не скрыть", – написала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Макеевке пронесся разрушительный смерч. В сеть попало соответствующее видео.

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Персона
Наталья Диденко
Место
Украина Киев
Тег
погода
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