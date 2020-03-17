Рынки работают, а салоны красоты ушли в подполье. Как в Киеве прошел первый день карантина из-за коронавируса

Во вторник, 17 марта, в стране объявили полный карантин. Не должны работать магазины, кроме продуктовых. Закрыли ТРЦ, кафе и рестораны, парикмахерские, на замке спортзалы. Также прекращает работу метро.

Однако в первый день метро еще работало, и далеко не все заведения повесили на свои двери замок.

OBOZREVATEL прошелся по столице и посмотрел, как изменилась жизнь после таких нововведений.

"Я их что, считать буду?"

На столичной Борщаговке про карантин то ли не слышали, то ли слышали, но про элементарные правила забыли. Утром людей на улице стало больше, многие отправились в магазин за продуктами. Скупали как всегда муку, крупы, консервы.

Не смотря на опасность эпидемии, пожилые люди, как обычно, собрались у бюветов с водой.

Очереди с самого утра появились возле банков. Люди торопились снять деньги, опасаясь, что отделения могут просто закрыться.

Скоростной трамвай в Киеве работает как обычно. Пока водители успокаивают – все как всегда, а о том, что с завтрашнего дня в вагоне нельзя перевозить больше 20 пассажиров, отшучиваются. "Я что считать буду? Метро закрыли, естественно люди будут искать как доехать. Посмотрим, что начальство скажет", – говорит водитель трамвая.

В масках людей мало, по пути к станции метро "Политех" вижу человек 7. О коронавирусе говорят мало. Единственное, что одна женщина жаловалась, что с дома работать не так удобно, мол, не хватает каких-то данных, которые ей было проще получать в офисе.

Кстати, о подобном рассказала главный бухгалтер одной международной компании Елена Локтионова. Ей для работы из дома придется докупать оборудование, потому что с домашнего компьютера попросту невозможно подключится к налоговой программе.

"Из дома работать не могу, потому что мой домашний комп не может подключиться к налоговой программе. Теперь компания всех отправляет работать на удаленке. Будут докупать мне технику домой, чтобы можно было нормально готовить отчеты. Потому что каждый день ездить с одного конца правого берега Киева в другой конец левого на нескольких маршрутках и накладно и тяжело", - пожаловалась она в комментарии OBOZREVATEL.

Больше пяти не собираться

Кстати, с самого утра киевляне жаловались на пробки - судя по всему, горожане, опасаясь транспортного коллапса, выехали на своих автомобилях.

По пути от трамвая до "Смарт Плазы" в районе КПИ замечаю несколько ларьков с одеждой, которые продолжают торговлю. Много торгуют и в подземном переходе – там так же торгуют цветами, носками, батарейками, дешевыми наушниками, но не продуктами.

Правда, сами продавцы решили защищаться от вируса хлоркой, раствор хлорки выливают прямо под ноги прохожим.

Почти все заведения в этом районе либо закрылись, либо перешли в режим доставки, кроме одной кофейни. А вот возле пункта выдачи товаров интернет-магазина "Розетка" очередь, и охранник в маске на входе – следит за тем, чтобы внутри не было больше 5 клиентов.

Закрытые кафе

В переходе торговцы работают

Возле "Розетки" очередь

В метро людей стало меньше

В метро утром сотрудники не знали, когда закроются. На эскалаторе женщины постоянно обрабатывают поручни антисептиком. Народу значительно меньше, возможно, многие решили, что подземка работать не будет.

Но людей в масках тут стало значительно больше. Некоторые едут в респираторах, есть и обычные марлевые повязки. Девушки заменили маски шарфами.

В метро люди в масках

Сотрудники моют поручни

В метро народу меньше

На Крещатике работает кофейная будка. А соседние закрыты. На окошках объявления, мол извините, карантин. На Крещатике работают несколько магазинов одежды и пара маленьких кафе.

На вопрос почему не закрылись, отвечают, что хозяин не разрешал, да и у них внутри мало людей. Хотя многие кафе все-таки перешли на режим еды на вынос. Например, на ул. Гончара, недалеко от центра, кафе "Турка" теперь продает кофе на вынос.

Нет заработка и переодетых в звериные костюмы аниматоров – никто с ними теперь особо не фотографируется.

Открытая кофейня

У аниматоров заработок упал

Очереди в банк

Закрытые кафе

Возле Рады несколько полицейских - в масках, но почему-то спущенных на подбородок.

Полицейские без масок

В метро

Рынки продолжают работать

А вот на "Дарнице", несмотря на запрет, рынок работает. Все продается, естественно, все без средств защиты – ни антисептиков, ни масок. Да и в ближайших аптеках их не было.

Работают и магазины рядом с рынком – все еще можно купить велосипед, беляши. Из закрытого заметил несколько магазинов, художественную лавку, ТЦ и McDonalds.

Рынок на Дарнице не закрылся

Рынок на Дарнице не закрылся

На станции метро "Вокзальная" все на своих местах – лоточники, ларьки с шаурмой, булочные.

Кстати, по словам киевлянки Оксаны Гончаровой, во всю работает ТРЦ "Променада Парк" на Большой окружной. Все магазины там открыты, а персонал не обеспечен средствами защиты.

В метро соблюдают дистанцию

Возле Киевского вокзала все работает

Возле Киевского вокзала все работает

Возле Киевского вокзала все работает

Салоны ушли в подполье

Что касается парикмахерских и салонов красоты, то многие из них закрыты. Однако, как рассказал OBOZREVATEL столичный косметолог, пожелавший остаться неназванным, далеко не везде так, некоторые работают "из-под полы".

"Некоторые салоны работают, но только по записи. Входные двери закрыты, и открывают только по звонку клиента А что делать? Косметологи не всегда могут принимать дома, ведь нужна и стерильность, и спокойная обстановка, чтобы дети не бегали. Также работают некоторые маникюрные салоны, парикмахерские", – рассказал он.

А по словам киевлянки Елены Кравченко, такая же ситуация со студиями йоги. Например, ее студия находится в большой квартире, перед приходом нужно позвонить, тогда пустят. Входить и выходить нужно по одному – мол, чтоб соседи не "настучали".

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