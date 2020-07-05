Киев и восемь областей Украины не готовы к смягчению карантина. Список

Общество 13:05, 5.07.2020

В Киеве и восьми областях Украины на сегодняшний день не выполнены критерии для ослабления карантина в связи з пандемией коронавируса (COVID-19).

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Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины, на 5 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская и Черниговская области.

Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости – 114, 81%.

Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям:

  • загруженности больниц, принимающих пациентов с COVID-19,

  • количеству проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус,

  • проценту выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований,

  • динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.

Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ослабление карантина, несмотря на рекордную статистику больных COVID-19, просто необходимо Украине, ведь без этого ей грозит еще большая катастрофа из-за падения экономики.

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