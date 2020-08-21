Киев и ряд областей накроют грозы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине в пятницу, 21 августа. Ожидаются грозы и дожди в северных, некоторых центральных и восточных областях.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Как сообщается, сегодня днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будут наблюдаться дожди и грозы.

В Киевской области и в столице также ожидается грозовая активность.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) украинцев предупредили о I уровне опасности.

Напомним, 21 августа погода преимущественно на всей территории Украины будет сухой и жаркой, однако в семи регионах ожидаются дожди и грозы; температура воздуха будет колебаться от +25 до +34 градусов.

Киев и ряд областей накроют грозы meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!