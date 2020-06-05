Киев и Львов не готовы к ослаблению карантина: Ляшко указал на проблему

В Киеве и во Львове по состоянию на 5 июня эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина.

Об этом рассказал главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает "112 Украина".

По его словам, в этих городах превышены показатели инцидентности, тестирований и загруженности коек в больницах.

Виктор Ляшко

"Киев и Львов не подпадают под эти критерии и по состоянию на 5 июня... По этим показателям заболеваемости... Киев не имеет права вводить смягчение, потому что количество случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней превышает 12 на 100 тысяч населения", – заявил Ляшко.

Он напомнил, что с 10 июня в Украине разрешат проведение культурных мероприятий в рамках адаптивного карантина при условии соблюдения мер безопасности.

Как писал OBOZREVATEL, карантин в Украине могут продлить после 22 июня. Накануне в стране был установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19, хотя инфекционисты уверены, что никакой вспышки нет.