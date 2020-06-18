Киев и еще 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Киев и 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантина состоянием на четверг, 18 июня.

Об этом сказано на сайте Министерства здравоохранения, где была опубликована статистика общего количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения.

Во всех 11 регионах превышен показатель инцидентности. При этом в Черновицкой области дополнительно зафиксирована проблема с койками в больницах: загруженность составляет 52,37% мест при допустимых 50%.

К ослаблению карантина помимо столицы и Буковины не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская области.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1563 случая;

Волынская область – 1610 случаев;

Днепропетровская область – 1021 случай;

Донецкая область – 349 случаев;

Житомирская область – 1154 случая;

Закарпатская область – 1882 случая;

Запорожская область – 541 случай;

Ивано-Франковская область – 1893 случая;

Кировоградская область – 604 случая;

г. Киев – 4084 случая;

Киевская область – 2119 случаев;

Львовская область – 3398 случаев;

Луганская область – 68 случаев;

Николаевская область – 323 случая;

Одесская область – 1188 случаев;

Полтавская область – 287 случаев;

Ривненская область – 2572 случая;

Сумская область – 236 случаев;

Тернопольская область – 1542 случая;

Харьковская область – 1707 случаев;

Херсонская область – 184 случая;

Хмельницкая область – 587 случаев;

Черновицкая область – 4135 случаев;

Черкасская область – 568 случаев;

Черниговская область – 448 случаев.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены 34 063 случая коронавирусной инфекции. Из них 829 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Кабинет министров продлил до 31 июля действие адаптивного карантина в Украине. А в отдельных областях предусмотрели даже усиление некоторых запретов.