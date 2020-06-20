Киев и 9 регионов не готовы к ослаблению карантина, – Минздрав

В Украине девять областей и Киев не готовы к следующему этапу ослабления карантинных мер.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующие данные по состоянию на 20 июня обнародованы на сайте Министерства здравоохранения. Хуже всего ситуация с заболеваемостью в Черновицкой области – там на 100 тысяч населения зафиксировано 44,27 случаев заражения при допустимых 12.

Далее идут Ривненская – 41,55, Львовская – 40,66, Закарпатская – 38,77, Волынская – 37,72, Тернопольская – 23,12, Ивано-Франковская – 20,91, Винницкая – 16,71, Житомирская области – 16,32. В Киеве на 100 тысяч населения зафиксировано 13,95 новых зараженных.

При этом в Закарпатской области, помимо превышенного показателя заболеваемости, более чем на 50% заполнены койки в больницах.

Показатель соответствия регионов для ослабления карантина. Минздрав

Показатель соответствия регионов для ослабления карантина. Минздрав

Напомним, что в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин, во время которого ограничения могут быть усилены, если определенный регион не соответствует трем критериям:

количество новых случаев за последние семь дней не превышают 12 человек на 100 тысяч населения;

загруженность коек в больницах не превышает 50%;

охват тестирования методом ПЦР составляет не ниже 12 на 100 тысяч населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в регионах Украины со значительным распространением COVID-19 могут ввести усиление противоэпидемических мероприятий.