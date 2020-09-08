Киев и 17 областей Украины провалили готовность к ослаблению карантина. Список

Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения опубликовало индикативные показатели регионов со значительным распространением COVID-19 на 8 сентября. Только семь областей соответствуют требованиям Кабмина для смягчения карантина.

Показатели инфицированности и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в г. Киеве, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Минимальным требованиям Минздрава соответствуют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Напомним, что для смягчения карантина регион должен соответствовать следующим критериям:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости – 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

уровень загруженности коек по всему региону не должен превышать 50%.

Если уровень загруженности коек более 50%, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% – "красный".

Киев и 17 областей не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина. Министерство здравоохранения Украины

Отвечают требованиям Минздрава только семь областей. Министерство здравоохранения Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 7 сентября начали действовать новые зоны адаптивного карантина из-за коронавируса. Новое зонирование установлено на 14 дней.

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в Украине официально подтверждены 140 479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 411 – обнаружены за прошедшие сутки.