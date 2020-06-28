Киев и 11 областей Украины провалили готовность к ослаблению карантина. Список

Карина Бондаренко Общество 13:29, 28.06.2020

По состоянию на воскресенье, 28 июня, Киев и 11 областей Украины не готовы к следующему этапу ослабления карантина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Обновленные данные опубликовали на сайте Министерства здравоохранения. Отмечается, что данные из Крыма и города Севастополь отсутствуют.

Из-за несоответствия критериям смягчения карантина Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области не могут отменять ограничения.

Области, которые не готовы к ослаблению карантина в Украине
Минздрав

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине установили очередной антирекорд по COVID-19.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Кремль заплатит за все!

От коронавируса умерла глава лабораторного центра Львова

Цены на газ могут обрушиться до нуля: аналитики дали прогноз

Ермака назначила Россия, – сокурсник Путина Швец

Стало известно имя Героя ВСУ, погибшего на Донбассе 27 июня