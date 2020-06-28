Киев и 11 областей Украины провалили готовность к ослаблению карантина. Список
Киев не готов к ослаблению карантина.
По состоянию на воскресенье, 28 июня, Киев и 11 областей Украины не готовы к следующему этапу ослабления карантина.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Обновленные данные опубликовали на сайте Министерства здравоохранения. Отмечается, что данные из Крыма и города Севастополь отсутствуют.
Из-за несоответствия критериям смягчения карантина Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области не могут отменять ограничения.
Области, которые не готовы к ослаблению карантина в Украине Минздрав
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине установили очередной антирекорд по COVID-19.
Поделиться в Facebook