Киев и 11 областей Украины провалили готовность к ослаблению карантина. Список

Киев не готов к ослаблению карантина.

По состоянию на воскресенье, 28 июня, Киев и 11 областей Украины не готовы к следующему этапу ослабления карантина.

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Обновленные данные опубликовали на сайте Министерства здравоохранения. Отмечается, что данные из Крыма и города Севастополь отсутствуют.

Из-за несоответствия критериям смягчения карантина Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области не могут отменять ограничения.

Области, которые не готовы к ослаблению карантина в Украине Минздрав

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