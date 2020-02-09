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9 февраля • обновлено в 18:57
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"Кичатся безнаказанностью!" Родные героев Небесной Сотни мощно обратились к Зеленскому

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Родственники героев Небесной Сотни возмущены реваншем пророссийских сил и откровенным издевательством над памятью погибших во время Революции Достоинства украинцев. Они требуют реакции власти на открытые угрозы в адрес майдановцев и встречи с высшим руководством государства.

Об этом говорится в обращении семей Небесной Сотни к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке, которое было опубликовано в Facebook.

"Мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства и ее активных участников, ветеранов русско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине. Представители бывшего "Беркута" и преступного режима Януковича уже не только не стыдятся содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича кичатся безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев", – говорится в обращении.

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Беспокойство семей Небесной Сотни вызывает также бездействие власти в противодействии российской пропаганде, которая все больше заполняет информационное пространство Украины.

"Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой, о "перевороте", о "гражданской войне"; попирается украинский язык, культура, история. К сожалению, складывается впечатление, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти героев, благодаря которым и она, кстати, существует", - подчеркивают подписанты обращения.

В обращении указано, что семьи Небесной Сотни так и не дождались никакой реакции на просьбу о встрече с руководством государства для выяснения позиции власти по ряду требований участников Революции Достоинства. Соответствующее обращение было направлено 24 января 2020 года и зарегистрировано в ГБР.

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Среди ключевых требований семей Небесной Сотни и участников Революции Достоинства была немедленная отмена назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова, приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствие с решением Конституционного Суда Украины, в частности, в части назначения директора этой структуры, объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР, его заместителей и следователей с соблюдением законодательства и проведением проверки кандидатов на добродетельность.

При этом, конкурсная комиссия, по мнению авторов обращения, должна быть сформирована на прозрачных принципах с привлечением представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, а также адвокатов, задействованных делах о преступлениях против участников Революции Достоинства.

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"Среди наших требований - предоставление полной информации о сотрудниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителях групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР, предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса генерального прокурора, и информации об их состоянии; обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирование о его результатах украинской и мировой общественности; законодательный запрет включения в списки обмена, передача другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, по которым не были вынесены судебные приговоры, а также тех, которые не отбыли определенное судом наказание", - говорится в обращении.

Вместе с тем, ссылаясь на решение Конституционного Суда Украины, который запретил переподчинение ГБР и НАБУ президенту, подписанты обращения также требуют ответа на вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР Ириной Венедиктовой.

"Считаем, что действия представителей власти по упомянутым вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича – приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, осквернению памяти наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины. На встрече также предлагаем обсудить празднования в этом году на государственном уровне Дня Героев Небесной Сотни (20 февраля) и вопросы создания Мемориала Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни", - подчеркнули подписанты обращения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киев вернулись двое "беркутовцев", которые обвинялись в массовых расстрелах на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства. Экс-бойцов спецподразделения Тамтуру и Маринченко вместе с другими силовиками, проходившими по делу расстрелов на Майдане, в конце декабря отдали России в рамках обмена пленными. Ни один из 5 "беркутовцев", попавших под обмен, не понес наказания за преступления, совершение которых им инкриминировали.

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Автор
Лилия Рагуцкая Лилия Рагуцкая
Темы
Евромайдан Небесная Сотня
Персоны
Владимир Зеленский Руслан Рябошапка Дмитрий Разумков Ирина Венедиктова
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Национальное антикоррупционное бюро Украины Верховная Рада Украины Офис генерального прокурора Украины Конституционный суд Украины
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Марченко Юра
Марченко Юра
Конечно они родители их понять можно,а кто поймет родителей мальчишек Донбасса убитых Украиной
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Ppv Vladimir
Ppv Vladimir
" Ни один из 5 "беркутовцев", попавших под обмен, не понес наказания за преступления, совершение которых им инкриминировали." 5 років інкременілували. слава Богу позбулися по обміну.бо не знати .чим би те інкременірування закінчилось би)
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Филиппович Богдан
Филиппович Богдан
Коментатори - латентні підараси з гейськими ніками ! Від кого ховаєтесь , мразота ? Чи соромно під власним ім'ям писати ?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Филиппович Богдан, свидомый дрочер, и лайкнуть себя не забыл!
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