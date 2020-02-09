"Кичатся безнаказанностью!" Родные героев Небесной Сотни мощно обратились к Зеленскому

Родственники героев Небесной Сотни возмущены реваншем пророссийских сил и откровенным издевательством над памятью погибших во время Революции Достоинства украинцев. Они требуют реакции власти на открытые угрозы в адрес майдановцев и встречи с высшим руководством государства.

Об этом говорится в обращении семей Небесной Сотни к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке, которое было опубликовано в Facebook.

"Мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства и ее активных участников, ветеранов русско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине. Представители бывшего "Беркута" и преступного режима Януковича уже не только не стыдятся содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича кичатся безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев", – говорится в обращении.

Беспокойство семей Небесной Сотни вызывает также бездействие власти в противодействии российской пропаганде, которая все больше заполняет информационное пространство Украины.

"Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой, о "перевороте", о "гражданской войне"; попирается украинский язык, культура, история. К сожалению, складывается впечатление, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти героев, благодаря которым и она, кстати, существует", - подчеркивают подписанты обращения.

В обращении указано, что семьи Небесной Сотни так и не дождались никакой реакции на просьбу о встрече с руководством государства для выяснения позиции власти по ряду требований участников Революции Достоинства. Соответствующее обращение было направлено 24 января 2020 года и зарегистрировано в ГБР.

Среди ключевых требований семей Небесной Сотни и участников Революции Достоинства была немедленная отмена назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова, приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствие с решением Конституционного Суда Украины, в частности, в части назначения директора этой структуры, объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР, его заместителей и следователей с соблюдением законодательства и проведением проверки кандидатов на добродетельность.

При этом, конкурсная комиссия, по мнению авторов обращения, должна быть сформирована на прозрачных принципах с привлечением представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, а также адвокатов, задействованных делах о преступлениях против участников Революции Достоинства.

"Среди наших требований - предоставление полной информации о сотрудниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителях групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР, предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса генерального прокурора, и информации об их состоянии; обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирование о его результатах украинской и мировой общественности; законодательный запрет включения в списки обмена, передача другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, по которым не были вынесены судебные приговоры, а также тех, которые не отбыли определенное судом наказание", - говорится в обращении.

Вместе с тем, ссылаясь на решение Конституционного Суда Украины, который запретил переподчинение ГБР и НАБУ президенту, подписанты обращения также требуют ответа на вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР Ириной Венедиктовой.

"Считаем, что действия представителей власти по упомянутым вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича – приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, осквернению памяти наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины. На встрече также предлагаем обсудить празднования в этом году на государственном уровне Дня Героев Небесной Сотни (20 февраля) и вопросы создания Мемориала Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни", - подчеркнули подписанты обращения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киев вернулись двое "беркутовцев", которые обвинялись в массовых расстрелах на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства. Экс-бойцов спецподразделения Тамтуру и Маринченко вместе с другими силовиками, проходившими по делу расстрелов на Майдане, в конце декабря отдали России в рамках обмена пленными. Ни один из 5 "беркутовцев", попавших под обмен, не понес наказания за преступления, совершение которых им инкриминировали.

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