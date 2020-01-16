"Киборги выстояли – не выдержал бетон". В Украине чтут память защитников Донецкого аэропорта

16 января в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта. Этих воинов за их стойкость, храбрость и несгибаемость сами террористы прозвали "украинскими киборгами" и боялись как огня.

Для того, чтобы захватить ДАП, российским войскам пришлось днями обстреливать его, разрушить оба терминала и обрушить диспетчерскую вышку. Как украинские герои завоевали титул стальных воинов-киборгов – в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Диспетчерская вышка ДАП

Киборги - кто это?

"Киборги" – это общее понятие, так называют всех, кто держал оборону в Донецком аэропорту. В разное время в боях за ДАП участвовали бойцы более чем двадцати подразделений ВСУ и добровольческих соединений.

Среди "киборгов" были: 3-й отдельный полк ССО, 72 ОМБр, бойцы Добровольческого Украинского Корпуса и добровольческого батальона "ОУН", подразделения 81-й десантно-штурмовой, 95-й и 79-й аэромобильных бригад и 74-го разведбатальона, части третьего батальона 80-й воздушно-штурмовой бригады.

"Киборги" ДАПа

Бои за Донецкий аэропорт

Оборона ДАП украинскими силами началась 26 мая 2014 года, когда украинские спецназовцы отказались сдать российским войскам аэропорт без боя. Бои за аэропорт длились 242 дня – до 22 января 2015 года.

Пытаясь захватить аэропорт, противник использовал танки и артиллерию, обстреливал территорию из минометов, бросал своих бойцов на штурм целыми волнами. Взять ДАП пытался даже хваленый спецназ российской армии. Несмотря на чудовищный перевес сил, украинские защитники отбивали одну атаку за другой. В результате один из террористов в ужасе заявил, что в донецком аэропорту закрепились "не люди – это киборги". Фраза была подхвачена украинскими СМИ, после чего защитников ДАП называли не иначе как "киборги".

Оборона аэропорта закончилась только после полного разрушения старого и нового терминалов ДАП. Так, 13 января 2015 года была обрушена диспетчерская вышка – именно тогда появился девиз "Киборги выдержали -–не выдержал бетон". А 20 января террористы взорвали новый терминал аэропорта.

Всего за время обороны ДАП погиб 101 украинский военнослужащий, еще девять – пропали без вести. Ранения разной степени тяжести получили 440 бойцов.

Киборги ДАП: День памяти

Ежегодно, 16 января, по инициативе защитников Донецкого аэропорта, в Украине отмечается День памяти киборгов. Также память героев боев за ДАП чтут 20 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе расстреляли убийцу "киборгов", террориста "ДНР", которого ранее суд отпустил под домашний арест.

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