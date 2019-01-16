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Сергей Лойко
Сергей Лойко
Журналист, фотографВсе статьи автора

Киборги: не выдержал бетон, а выдержали люди!

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Неделю назад я был в Донецком аэропорту, практически на его территории. До недавнего времени считалось, что оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня. Но теперь я понимаю, что 242 дня продолжалась не оборона Донецкого аэропорта, а оборона двух терминалов: старого и нового. А это лишь маленькие части самого аэропорта.

Донецкий аэропорт

Донецкий аэропорт

Сергей Лойко

Когда я там был в октябре, то линия фронта проходила по взлетной полосе. И эти здания были окружены врагом. Когда в январе 2015-го года врагу удалось захватить старый и новый терминал, где не выдержал бетон, а выдержали люди, то линия фронта проходила по взлетной полосе Донецкого аэропорта.

Донецкий аэропорт

Донецкий аэропорт

Сергей Лойко

Неделю назад, когда я там был, линия фронта осталась на том же месте. Донецкий аэропорт врагу не сдан, остались только развалины тех сооружений и зданий, которые уже невозможно было защищать. Да и не было смысла.

Донецкий аэропорт

Донецкий аэропорт

Сергей Лойко

Другое дело, что при эвакуации погибли люди, были взяты в плен, но это уже несколько иная история. Самое главное, что этой героической обороной киборги, украинские военные и украинские добровольцы, остановили агрессию на той линии и на ней же продолжают удерживать врага до сих пор.

Донецкий аэропорт

Донецкий аэропорт

Сергей Лойко

После битвы за аэропорт и за терминалы в Кремле поняли, что дальнейший ущерб для них будет недопустимым. И как сказал генерал в моей книге, а это реальная фраза, сказанная генералом в жизни, что если россияне сунутся дальше, то аэропорт у них будет на каждом километре.

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Автор
Сергей ЛойкоСергей Лойко
Темы
Бои за донецкий аэропортНовости Донецка и Донецкой областиАТО на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
УкраинаДонецк
Теги
Донецкая областьНовости Донбасса
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Самая бездарная оборона здания , тупо первый и четвертый этаж без боя сдали , потом гранатами закидали третий и второй этаж . Бетон не выдержал угу - командиры солдат бросили и убежали , твари украинские мужиков бросили на смерть .
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Белый господин
Белый господин
Сколько ротаций прошло после окружения аэропорта? Ополченцы выпускали и запускали добробатов на территорию. Любой мог выйти без оружия. А потом все, прибили всех кто не понял, что пора домой.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
А чего же вы тогда мира запросили после не сданного аэропорта ? И сейчас не наступаете на шахтеров ?
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