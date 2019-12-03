Известного "киборга" и Героя Украины решили "слить" с ВСУ: разгорелся скандал

Известного в Украине командира танкового батальона, "киборга", удостоенного звания Герой Украины, Евгения "Адама" Межевикина, решили по надуманной причине уволить из Вооруженных сил.

Об этом он сам написал в Facebook, показав результаты оценивания, которое провел командир его военной части (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Занимаемой должности не соответствует. Рекомендуется рассмотреть на равнозначную должность", – сказано в документе.

Героя Украины Межевикина задумали уволить из ВСУ Цензор.НЕТ

Межевикину поставили оценки "3" по важнейшим дисциплинам. Кроме того, его непосредственный начальник указал, что танкист якобы не смог овладеть обязанностями на своей должности из-за больничных.

"По вопросам военной дисциплины зарекомендовал себя посредственно", – резюмировал полковник.

"Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых, оценивает подчиненных!" – возмутился Межевикин.

Танкист якобы не прошел аттестацию Facebook Евгения Межевикина

Героя Украины Межевикина задумали уволить из ВСУ Преступности.НЕТ

Героя Украины Межевикина задумали уволить из ВСУ Википедия

Его поддержал волонтер Роман Синицин.

"Кто не в курсе, "Адам" – Герой Украины. Один из лучших танкистов. Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег, никто точно не знает. Много. Очень. Сейчас Женю технически сливают с ВСУ. Уровень теоретических знаний и практических навыков на троечку? Интересно сколько танков сожгли проверяющие и как у них с этим уровнем", – написал он. В комментариях разделили мнение Синицина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Вооруженных силах вспыхнул скандал из-за директивы Генштаба и Минобороны о предстоящих массовых сокращениях и увольнениях.

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