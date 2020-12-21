"Киборг" ДАП из патрульной полиции поделился воспоминаниями о боевом пути на Донбассе

Полицейский Николай Русецкий (Молот) из роты тактико-оперативного реагирования, спецподразделения патрульной полиции в Николаевской области, поделился с украинцами воспоминаниями о своем участии в войне на Донбассе.

В интервью для программы "Полицейская волна" телеканала "Эспрессо" он рассказал о боях за донецкий аэропорт, в которых принимал участие, и о том, что пережил во время тех событий. На фронт Русецкий ушел вместе со своим старшим братом Евгением (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Николай Русецкий вступил в ряды патрульной полиции. Скриншот видео

"Это был март 2014-го года, когда еще никаких боев не было. После Майдана началась мобилизация, и нам с братом пришла повестка. Мы приехали в военкомат, там был сбор, приехало примерно человек 30-40 и нам сказали: "Завтра утром приезжайте". Мы с братом приехали. Из военкомата нас направили в 79-ю бригаду. Я был очень доволен, у меня там много было друзей тогда. Я попал на должность помощника пулеметчика, а брат – помощник гранатометчика", – вспоминает Герой.

По словам Русецкого, его направили для выполнения боевых задач в поселок Лиман (бывший Красный Лиман). Там он получил серьезное ранение и провел в госпитале полтора месяца.

Николай Русецкий воевал на Донбассе в составе 79-й бригады ВСУ. Скриншот видео

"Мы начали освобождать Красный Лиман – это пригород Славянска. И именно в первый бой, который принимала 79-ка, наш батальон, наша рота, я получил осколочное сквозное ранение. Мне просто не повезло. Был обстрел, мы ехали по дороге к Красному Лиману, один обстрел, второй, наши разведчики подорвались на фугасе, и мы дальше не пошли, сделали кольцо, заняли оборону, я отстреливался, я даже не понял, что случилось, меня просто отбросило в сторону, был шок, но не болезненный. Благодаря Богу, ничего важного там не задело", – рассказал защитник Украины.

Впоследствии ему пришлось пройти ожесточенные бои в донецком аэропорту. Самым трагичным для Русецкого там стала потеря побратимов. Ведь в первый день столкновений с террористами ими были подбиты два украинских БТРа, в которых погибли 9 наших воинов.

Николай Русецкий был одним из "киборгов", которые удерживали ДАП. Скриншот видео

"Когда заехали в аэропорт, начались обстрелы, наши с брони даже не спрыгивали, мы поняли, что попали в донецкий аэропорт. А перед этим мы с ребятами сидели в БТРе, смотрели новости, комментарии врага, как они оценивали обстановку и прочитали, как называют их, – "киборгами", потому что они никак не могли туда зайти, их (россиян. – Ред.) всегда выбивали", – воспроизводит в памяти страшные события защитник.

После многих кровавых боев из-за ряда личных причин Русецкий был вынужден сделать непростой для себя шаг и закончить службу в рядах Вооруженных сил Украины. Впрочем, в декабре 2017 года он продолжил защищать покой украинцев в рядах патрульной полиции и делает это до сих пор.

Однако "киборгом" мужчина до сих пор себя не считает. По его мнению, так можно называть только тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, а не тех, кто просто воевал за ДАП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медик-волонтер Николай Половый поделился трогательной историей о встрече на вокзале с воином, которому чудом удалось выжить после сверхтяжелого ранения на Донбассе. Мужчина поблагодарил незнакомого побратима за то, что такие как он, сохранили ему жизнь.