Кибер-атака на OBOZREVATEL: господин Зеленский, Баум и Тимошенко пустили коронавирусные деньги на борьбу со свободой слова

Уважаемый господин президент, официально обращаем ваше внимание на то, что против интернет-издания OBOZREVATEL в течение последних двух суток происходит особенно мощная DDoS-атака.

Причиной "ударов", по нашему мнению, могут быть обличительные публикации о спекулятивных сделках вашего окружения, а именно – ввоз в Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая.

В скандале замешан заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко и бизнесмен из России Борис Баум – претендент на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

Борис Баум Скриншот

Уже в разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.

Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибер-атаки замглавы ОП якобы потратил личные деньги.

В связи с этим OBOZREVATEL обращается к вам, Владимир Александрович: как гаранту гражданских свобод. Вы не можете молча наблюдать за тем, как ваше окружение давит на медиа с целью прекратить расследование их коррупционных сделок. Мы верим, что это действительно инициатива ваших молодых, незрелых соратников, а вы не хотите фигурировать в списке врагов свободы слова.

Михаил Бродский

Мы также обращаемся к МВД, СБУ, ГБР, ГПУ и киберполиции с призывом расследовать резонансный инцидент и наступление на свободу слова в Украине.

Как началась атака на нас

В четверг, 30 апреля, около 22:00 началась распределенная DDoS-атака UDP-пакетами мощностью до 5 гигабит в секунду. Подобных ударов сайт не испытывал за все 16 лет своей работы. Такой борьбы со СМИ не было даже во времена правления Виктора Януковича и событий на Майдане.

Судя по всему, действует группа людей. Атаки фиксируются из разных стран, характер и направленность которых все время меняются, чтобы было труднее определить их настоящий источник: Германия, Польша, Венгрия, США, Нидерланды, Китай, Южная Корея.

Хакеры постоянно пытаются найти "слабые точки" на сайте, используя после отражения нападений новые приемы.

2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным журналистов, окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине, который стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины. Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство именно благодаря Тимошенко.

В сети были опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

Мы не остановимся и в дальнейшем будем бороться с мародерством, а также писать правду!

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