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КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

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В советские годы КГБ удалось сорвать брак внучки украинского писателя Ивана Франко, Веры Франко, и племянника поэтессы Леси Украины, Юрия Косача.

Свой план тоталитарная власть СССР реализовала путем кражи личных документов у Франко, пишет Insider.

Заключить брак пара собиралась уже в довольно зрелом возрасте — Вере было 49 лет, а Косачу — 63 года. Однако союз наследников великих украинцев был крайне невыгоден советской власти. Все дело в том, что Косач, который жил в США, был своеобразным рупором пропаганды СССР. В молодые годы он был ярым украинским националистом. Однако после отбывания срока в немецком концлагере и после долгих лет эмиграции мужчина изменил свои взгляды и начал поддерживать коммунистов.

Юрий Косач

Юрий Косач

Insider

Юрий Косач

Юрий Косач

Insider

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

Что касается Франко, то ее советская власть подозревала в шпионаже в пользу нацистской Германии, а нацисты, наоборот, считали ее шпионкой СССР. Из-за этого женщине пришлось отбывать длительные сроки как в тюрьмах Львова, Варшавы и Берлина, так и в концлагере Равенсбрюк и на каторге в Воркуте.

Вера Франко

Вера Франко

Insider

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

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Впоследствии СССР пытался убедить Косача в том, что его невеста якобы вела аморальный образ жизни, и всячески отговаривал от вступления в брак с ней. Главным страхом "советов" было то, что Франко со своей биографией якобы может стать эффективным инструментом националистической антисоветской пропаганды за рубежом. Кроме того, СССР не хотел создавать повода для разговоров о том, что наследники двух величайших украинцев эмигрировали в США из столь "процветающей" страны.

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

"В случае выхода замуж за Косача и выезда за границу Франко, учитывая неуравновешенность характера, склонность к авантюристическим поступкам с целью наживы, может быть использована зарубежными националистическими кругами в ущерб интересам Советского государства", — отмечается в архивных документах.

Еще одна причина активных попыток КГБ помешать браку Косача и Франко — боязнь потерять лояльного к ним лидера мнений на Западе. Советскую власть не обнадеживало и то, что Косач обещал своим родственникам, которые были против брака, перевоспитать свою избранницу. Ведь Москва все же не исключала, что по прошествии некоторого времени получит уже двух идеологических врагов, а не одного.

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

Реализовать свой коварный план КГБ решил в июле 1972 года, когда Косач целенаправленно прилетел в СССР, чтобы пожениться с Франко. "С этой целью (для срыва брака. — Ред.) было организовано похищение у Веры Франко сумочки, где хранились ее паспорт и письма Юрия Косача, в которых он выражал готовность жениться на ней", — сказано в рассекреченных документах.

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Их авторы утверждали, что Франко якобы планировала использовать письма для давления на Косача в случае, если он вдруг передумает жениться. Этот момент выглядит несколько непонятным и нелогичным, однако подробных разъяснений на этот счет нет.

Примечательно, что для окончательной реализации цели КГБ пошел на еще более радикальные методы. Ведь он допускал, что Франко со временем восстановит свой паспорт, и Косач приедет в Украину снова, чтобы таки заключить брак. Чтобы избежать этого, спецслужбы СССР начали активно "обрабатывать" писателя, внушая ему, что Франко руководствуется только корыстными мотивами. Впоследствии мужчина все же отказался от брака.

Что касается истории отношений Франко и Косача, то она так и осталась загадкой, и никто сейчас не может сказать, была ли это история любви или же реализация личных целей двух взрослых людей, которой должен был помочь брак по расчету.

Вера Франко

Вера Франко

Insider

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Киево-Могилянской академии Вера Агаева рассказала о самых ярких романах известной украинской писательницы Марка Вовчок. Легенда украинской классики успела соблазнить таких известных писателей, как Пантелеймон Кулиш, Иван Тургенев, литературный критик Дмитрий Писарев, Александр Герцен.

Место
Украина
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
В паспортах Ивана Франко и Леси Украинки (Косач) стоит запись «русин» и «русинка»Для сведения, до Революции украинцами называли себя только те, кто отрёкся от православной веры и перешел в грекокатолики (униаты). Слово "украинец" было не национальность, а принадлежность к религии. Она не украинка в плане национальности , а украинка в плане географии. Каждое свое произведение она подписывала как «Леся с украины» (правильно, с маленькой буквы, украиной тогда «нызывалась» окраина Австро-Венгрии) Она как и Франко была русинкой и всю жизнь прожила вне родины..Иван Франко в своём дневнике записал: «Меня сегодня кровно образили (оскорбили - польск.). Меня обозвали украинцем хотя все знают что я – русин».Иван Франко:"Не люблю хохлов ... Так мало между ними нашел характеров, а так много мелочности, тесной заскорузлости, двуличия, подлости, лжи, тупости, что действительно не знаю, за что должен я их любить ...Может, должен любить хохлов как расу, ту расу отяжелевшую, разнузданную, подлую, лишенную закалки и силы воли, так малоспособную к политической жизни со своим помойным руководством, такую плодовитую на оборотней самого разнородного сорта ..."
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