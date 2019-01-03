КГБ сорвал брак наследников Франко и Леси Украинки: появились уникальные документы

В советские годы КГБ удалось сорвать брак внучки украинского писателя Ивана Франко, Веры Франко, и племянника поэтессы Леси Украины, Юрия Косача.

Свой план тоталитарная власть СССР реализовала путем кражи личных документов у Франко, пишет Insider.

Заключить брак пара собиралась уже в довольно зрелом возрасте — Вере было 49 лет, а Косачу — 63 года. Однако союз наследников великих украинцев был крайне невыгоден советской власти. Все дело в том, что Косач, который жил в США, был своеобразным рупором пропаганды СССР. В молодые годы он был ярым украинским националистом. Однако после отбывания срока в немецком концлагере и после долгих лет эмиграции мужчина изменил свои взгляды и начал поддерживать коммунистов.

Юрий Косач Insider

Юрий Косач Insider

Что касается Франко, то ее советская власть подозревала в шпионаже в пользу нацистской Германии, а нацисты, наоборот, считали ее шпионкой СССР. Из-за этого женщине пришлось отбывать длительные сроки как в тюрьмах Львова, Варшавы и Берлина, так и в концлагере Равенсбрюк и на каторге в Воркуте.

Вера Франко Insider

Впоследствии СССР пытался убедить Косача в том, что его невеста якобы вела аморальный образ жизни, и всячески отговаривал от вступления в брак с ней. Главным страхом "советов" было то, что Франко со своей биографией якобы может стать эффективным инструментом националистической антисоветской пропаганды за рубежом. Кроме того, СССР не хотел создавать повода для разговоров о том, что наследники двух величайших украинцев эмигрировали в США из столь "процветающей" страны.

"В случае выхода замуж за Косача и выезда за границу Франко, учитывая неуравновешенность характера, склонность к авантюристическим поступкам с целью наживы, может быть использована зарубежными националистическими кругами в ущерб интересам Советского государства", — отмечается в архивных документах.

Еще одна причина активных попыток КГБ помешать браку Косача и Франко — боязнь потерять лояльного к ним лидера мнений на Западе. Советскую власть не обнадеживало и то, что Косач обещал своим родственникам, которые были против брака, перевоспитать свою избранницу. Ведь Москва все же не исключала, что по прошествии некоторого времени получит уже двух идеологических врагов, а не одного.

Реализовать свой коварный план КГБ решил в июле 1972 года, когда Косач целенаправленно прилетел в СССР, чтобы пожениться с Франко. "С этой целью (для срыва брака. — Ред.) было организовано похищение у Веры Франко сумочки, где хранились ее паспорт и письма Юрия Косача, в которых он выражал готовность жениться на ней", — сказано в рассекреченных документах.

Их авторы утверждали, что Франко якобы планировала использовать письма для давления на Косача в случае, если он вдруг передумает жениться. Этот момент выглядит несколько непонятным и нелогичным, однако подробных разъяснений на этот счет нет.

Примечательно, что для окончательной реализации цели КГБ пошел на еще более радикальные методы. Ведь он допускал, что Франко со временем восстановит свой паспорт, и Косач приедет в Украину снова, чтобы таки заключить брак. Чтобы избежать этого, спецслужбы СССР начали активно "обрабатывать" писателя, внушая ему, что Франко руководствуется только корыстными мотивами. Впоследствии мужчина все же отказался от брака.

Что касается истории отношений Франко и Косача, то она так и осталась загадкой, и никто сейчас не может сказать, была ли это история любви или же реализация личных целей двух взрослых людей, которой должен был помочь брак по расчету.

Вера Франко Insider

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