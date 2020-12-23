Кернеса похоронят напротив Кушнарева: кто он такой и как погиб

В Харькове 23 декабря прощаются с городским головой Геннадием Кернесом. Политика, чью жизнь в 61 год забрал коронавирус, похоронят на центральной аллее местного кладбища №2, рядом с могилами воинов, павших во Второй мировой войне.

Помимо этого, напротив расположены могилы бывших руководителей Харьковской облгосадминистарции Александра Масельского и Евгения Кушнарева, также первого мэра города, скончавшегося в 2007 году после полученного на охоте ранения. Как и Кернес, последний имел среди украинцев, хотя бы немного интересующихся политикой страны, как много симпатиков, так и немало противников. OBOZREVATEL напоминает, кто такой Евгений Кушнарев и как он погиб.

Детали из биографии Кушнарева

Евгений Петрович Кушнарев родился 29 января 1951 года в Харькове. Образование и карьера:

в 1973 году получил диплом инженера-механика в Харьковском инженерно-строительном институте. Вскоре защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук;

с 1973 по 1981 гг. работал инженером-конструктором, механиком, начальником ремонтно-механического цеха, замначальника конструкторского отдела Харьковского завода железобетонных конструкций №1;

с 1981-го – на партийных и руководящих должностях. До 1990 года – по линии КПСС (в районном и городском комитетах КПУ Харькова);

в 1990-1996 гг. был председателем Харьковского городского совета. При этом совмещал должность с постом народного депутата в Верховной Раде первого созыва. Дважды был мэром Харькова;

в 1996-1998 гг. – глава Администрации президента Украины (Леонида Кучмы), в 2000-2004 гг. – руководитель Харьковской ОГА, в 2004-2005 гг. – глава Харьковского областного совета.

Евгений Кушнарев

На сайте Харьковского городского совета Евгений Кушнарев отмечен как один из почетных харьковчан. Он также был одним из основателей и руководителей Народно-демократической партии. С января по ноябрь 2005 года возглавлял партию "Новая демократия". На парламентских выборах 2006 года руководил избирательной кампанией Партии регионов, членом которой стал уже во время гонки. В Верховной Раде пятого созыва был заместителем фракции ПР и главой парламентского Комитета по вопросам правовой политики.

Кушнарев входил в число членов Партии регионов, которым было доверено озвучивать позицию политсилы и ее фракции.

"Он выступал часто и жестко, всегда уверенно чувствовал себя и в спорах с политическими оппонентами, и под "перекрестным огнем" журналистов. После формирования антикризисной коалиции и нового Кабмина резко выступил против того, чтобы в правительстве Виктора Януковича работали представители политических сил, не входящих в состав парламентского большинства (это касалось "оранжевых" министров). Кстати, именно Евгений Кушнарев едва ли не сразу после Майдана окрестил Оранжевую революцию "тщательно подготовленным и великолепно профинансированным государственным переворотом", – пишет о нем Liga.net.

После смены украинской власти в 2004 году политик оказался фигурантом уголовного дела. Его инициаторы усмотрели в одном из выступлений Кушнарева в дни Оранжевой революции призыв к сепаратизму, факт "посягательства на территориальную целостность Украины". Дело рассматривали на Всеукраинском съезде депутатов всех уровней в Северодонецке, который собрал противников смены режима Кучмы и сторонников провластного кандидата в президенты Виктора Януковича. Тогда следствие Кушнарев окрестил "политическим преследованием". В сентябре 2006-го Генпрокуратура закрыла это дело "из-за отсутствия состава преступления".

Кушнарев увлекался охотой

Награды Кушнарева:

орден Ярослава Мудрого (III, IV и V степеней);

церковный орден "Св. Владимира" II и I степеней;

орден "Нестора Летописца" II степени;

французский орден "Почетного Легиона";

ордены и медали других иностранных государств.

Евгений Кушнарев был женат, воспитал сына и дочь. Он также автор историко-краеведческой книги "Сто шагов Харьковской землей" и сочинения "Конь рыжий. Записки контрреволюционера" (это был его персональный взгляд на события Оранжевой революции).

Среди хобби Евгения Кушнарева были также футбол, рыбалка, охота. Последнее увлечение оказалось роковым.

Кники Кушнарева

Смерть Евгения Кушнарева

Евгений Кушнарев умер в больнице 17 января 2007 года в результате огнестрельного ранения, полученного во время охоты в Изюмском районе Харьковской области. 16 января в 16:22 политик был доставлен в центральную городскую больницу г. Изюм после ранения брюшной полости и с массивной потерей крови. На следующий день он скончался в результате остановки сердца.

Обвинение в неосторожном убийстве Евгения Кушнарева было выдвинуто Харьковской прокуратурой Дмитрию Завальному – помощнику депутата от Партии регионов Дмитрия Шенцева.

Потерпевшая сторона (дети и жена Кушнарева) выступали против амнистии и ходатайствовали перед судом о дополнительном расследовании дела. Но их ходатайство суд не удовлетворил.

В мае 2009 года Апелляционный суд Харьковской области принял решение о применении амнистии к Дмитрию Завальному, обвиняемому в убийстве Евгения Кушнарева. На заседании суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого Владимира Олевского об амнистии для подзащитного.

Евгений Кушнарев считал себя удачливым в жизни. Его рассказ о себе – читайте по ссылке.

Мемориальная доска в Харькове и памятник на могиле Кушнарева

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