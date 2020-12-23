Кернеса похоронят напротив Кушнарева: кто он такой и как погиб

В Харькове 23 декабря прощаются с городским головой Геннадием Кернесом. Политика, чью жизнь в 61 год забрал коронавирус, похоронят на центральной аллее местного кладбища №2, рядом с могилами воинов, павших во Второй мировой войне.

Помимо этого, напротив расположены могилы бывших руководителей Харьковской облгосадминистарции Александра Масельского и Евгения Кушнарева, также первого мэра города, скончавшегося в 2007 году после полученного на охоте ранения. Как и Кернес, последний имел среди украинцев, хотя бы немного интересующихся политикой страны, как много симпатиков, так и немало противников. OBOZREVATEL напоминает, кто такой Евгений Кушнарев и как он погиб.

Евгений Петрович Кушнарев родился 29 января 1951 года в Харькове. Образование и карьера:

в 1973 году получил диплом инженера-механика в Харьковском инженерно-строительном институте. Вскоре защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук;

с 1973 по 1981 гг. работал инженером-конструктором, механиком, начальником ремонтно-механического цеха, замначальника конструкторского отдела Харьковского завода железобетонных конструкций №1;

с 1981-го – на партийных и руководящих должностях. До 1990 года – по линии КПСС (в районном и городском комитетах КПУ Харькова);

в 1990-1996 гг. был председателем Харьковского городского совета. При этом совмещал должность с постом народного депутата в Верховной Раде первого созыва. Дважды был мэром Харькова;

в 1996-1998 гг. – глава Администрации президента Украины (Леонида Кучмы), в 2000-2004 гг. – руководитель Харьковской ОГА, в 2004-2005 гг. – глава Харьковского областного совета.

На сайте Харьковского городского совета Евгений Кушнарев отмечен как один из почетных харьковчан. Он также был одним из основателей и руководителей Народно-демократической партии. С января по ноябрь 2005 года возглавлял партию "Новая демократия". На парламентских выборах 2006 года руководил избирательной кампанией Партии регионов, членом которой стал уже во время гонки. В Верховной Раде пятого созыва был заместителем фракции ПР и главой парламентского Комитета по вопросам правовой политики.

Кушнарев входил в число членов Партии регионов, которым было доверено озвучивать позицию политсилы и ее фракции.

"Он выступал часто и жестко, всегда уверенно чувствовал себя и в спорах с политическими оппонентами, и под "перекрестным огнем" журналистов. После формирования антикризисной коалиции и нового Кабмина резко выступил против того, чтобы в правительстве Виктора Януковича работали представители политических сил, не входящих в состав парламентского большинства (это касалось "оранжевых" министров). Кстати, именно Евгений Кушнарев едва ли не сразу после Майдана окрестил Оранжевую революцию "тщательно подготовленным и великолепно профинансированным государственным переворотом", – пишет о нем Liga.net.

После смены украинской власти в 2004 году политик оказался фигурантом уголовного дела. Его инициаторы усмотрели в одном из выступлений Кушнарева в дни Оранжевой революции призыв к сепаратизму, факт "посягательства на территориальную целостность Украины". Дело рассматривали на Всеукраинском съезде депутатов всех уровней в Северодонецке, который собрал противников смены режима Кучмы и сторонников провластного кандидата в президенты Виктора Януковича. Тогда следствие Кушнарев окрестил "политическим преследованием". В сентябре 2006-го Генпрокуратура закрыла это дело "из-за отсутствия состава преступления".

Награды Кушнарева:

орден Ярослава Мудрого (III, IV и V степеней);

церковный орден "Св. Владимира" II и I степеней;

орден "Нестора Летописца" II степени;

французский орден "Почетного Легиона";

ордены и медали других иностранных государств.

Евгений Кушнарев был женат, воспитал сына и дочь. Он также автор историко-краеведческой книги "Сто шагов Харьковской землей" и сочинения "Конь рыжий. Записки контрреволюционера" (это был его персональный взгляд на события Оранжевой революции).

Среди хобби Евгения Кушнарева были также футбол, рыбалка, охота. Последнее увлечение оказалось роковым.

Евгений Кушнарев умер в больнице 17 января 2007 года в результате огнестрельного ранения, полученного во время охоты в Изюмском районе Харьковской области. 16 января в 16:22 политик был доставлен в центральную городскую больницу г. Изюм после ранения брюшной полости и с массивной потерей крови. На следующий день он скончался в результате остановки сердца.

Обвинение в неосторожном убийстве Евгения Кушнарева было выдвинуто Харьковской прокуратурой Дмитрию Завальному – помощнику депутата от Партии регионов Дмитрия Шенцева.

Потерпевшая сторона (дети и жена Кушнарева) выступали против амнистии и ходатайствовали перед судом о дополнительном расследовании дела. Но их ходатайство суд не удовлетворил.

В мае 2009 года Апелляционный суд Харьковской области принял решение о применении амнистии к Дмитрию Завальному, обвиняемому в убийстве Евгения Кушнарева. На заседании суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого Владимира Олевского об амнистии для подзащитного.

Евгений Кушнарев считал себя удачливым в жизни. Его рассказ о себе – читайте по ссылке.

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