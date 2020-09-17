Кернеса доставили в клинику "Шарите" на сложную операцию – СМИ
Глава Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом, был доставлен в немецкую клинику "Шарите".
Как сообщают "Новости Харькова", мэра города доставили в клинику в Берлине медицинским спецбортом.
Источник издания рассказал, что у Кернеса COVID-19 вызвал двустороннее воспаление легких. При этом чиновнику должны провести сложную операцию.
"Проблема не в коронавирусе, а в хронических заболеваниях, которые обострились. Кернес еще на выходных шел на поправку. А в понедельник (14 сентября. – Ред.) ситуация ухудшилась. Комы, отека мозга – не было. Аппарат ИВЛ не подключали", – указано в информации.
Отмечается, что из авто скорой помощи Кернес пересаживался в самолет с кислородной подушкой.
Также в сети опубликовали видео из самолета, на котором Кернес прилетел в Берлин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее стало известно, что Геннадий Кернес находится на больничном, а его обязанности исполняет секретарь горсовета Александр Новак.
По данным СМИ, Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
В горсовете Харькова опровергли информацию о том, что мэр города в коме.
15 сентября на странице Кернеса в соцсети появилось сообщение, в котором мэр говорил о надежде на скорое выздоровление. Он писал, что планы относительно участия в выборах остаются в силе.
При этом у Кернеса, по данным СМИ, случился инсульт на фоне коронавируса.