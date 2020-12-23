Харьковчанин, набивший на лбу тату о Кернесе, сравнил его с Цоем. Видео

Дарья Дурова Общество 19:15, 23.12.2020

Харьковчанин Евгений Ивашко, набивший татуировку на лице в честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса, пояснил свой поступок тем, что политик "многое сделал для города".

Об этом парень рассказал в комментарии журналисту ТСН. Фрагмент разговора был опубликован на Telegram-канале "Харьков Life" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тату "Кернес жив" на лбу жителя Харькова
Скриншот видео

Ивашко, который набил над правой бровью "Кернес жив", подтвердил, что тату настоящее. Он также сравнил погибшего мэра с легендарным музыкантом, лидером группы "Кино" Виктором Цоем. Именно после смерти последнего в 1990 году появилась фраза "Цой жив".

"Это великий человек, я считаю, как Виктор Цой. Он всегда останется жив в нашем сердце", – сказал о Кернесе житель города.

Евгений Ивашко
Скриншот видео

Он считает, что глава Харькова "на самом деле делал многое, кто бы там чего не говорил".

Скриншот поста Telegram-канала "Харьков Life"

Напомним, Ивашко ранее опубликовал фото нашумевшей татуировки, а также показал процесс ее создания. Это заняло около 40 минут.

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