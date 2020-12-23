Харьковчанин, набивший на лбу тату о Кернесе, сравнил его с Цоем. Видео

Харьковчанин Евгений Ивашко, набивший татуировку на лице в честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса, пояснил свой поступок тем, что политик "многое сделал для города".

Об этом парень рассказал в комментарии журналисту ТСН. Фрагмент разговора был опубликован на Telegram-канале "Харьков Life" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ивашко, который набил над правой бровью "Кернес жив", подтвердил, что тату настоящее. Он также сравнил погибшего мэра с легендарным музыкантом, лидером группы "Кино" Виктором Цоем. Именно после смерти последнего в 1990 году появилась фраза "Цой жив".

"Это великий человек, я считаю, как Виктор Цой. Он всегда останется жив в нашем сердце", – сказал о Кернесе житель города.

Он считает, что глава Харькова "на самом деле делал многое, кто бы там чего не говорил".

Напомним, Ивашко ранее опубликовал фото нашумевшей татуировки, а также показал процесс ее создания. Это заняло около 40 минут.

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