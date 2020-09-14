СМИ сообщили о коме Кернеса, в горсовете сделали заявление

СМИ сообщили, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в коме после того, как был госпитализирован с коронавирусом. Однако эту информацию опровергли.

Городского главу якобы доставили с двусторонним воспалением легких в 17-ю больницу, пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента. В горсовете Харькова заявили, что Кернес не находится в коме.

По словам источника издания, коронавирус у Кернеса якобы протекает в тяжелой форме. При этом он не уточнил, ввели его в кому искусственно или нет. Отмечается, что заболел мэр Харькова в первых числах сентября, а в больницу попал на прошлой неделе. Последний раз его видели на публике на день города – 23 августа.

В свою очередь директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета рассказал, что сообщение о коме Кернеса ложные, однако информацию о больничном он подтвердил.

"Он действительно с четверга на больничном, но не в коме", – сказал Юрий Сидоренко.

Также он опроверг, что Кернес находится в тяжелом состоянии.

Кернеса госпитализировали. Telegram "Нетипичный Харьков"

"Эта информация распространяется пабликами, связанными с его политическими оппонентами. Это связано не только с осенним обострением, но и с обострением политической борьбы накануне местных выборов", – добавил Сидоренко.

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что общался 14 сентября с Кернесом.

"С человеком все нормально, лечится, проходит курс лечения, поэтому я опровергаю эту информацию (о коме)", – сказал он.

В то же время агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник в медицинских кругах пишет, что Кернес находится в больнице на аппарате ИВЛ. "Ситуация непростая, но организм борется", – сказал собеседник.

На фоне этого появились данные, что из-за болезни Кернеса вместо него готовят другого кандидата в мэры Харькова. Предположительно, это может быть его первый заместитель Игорь Терехов.

Напомним, что нынешний городской глава решил баллотироваться в мэры на третий срок. Этот пост он занимает с 2010 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Геннадий Кернес находится на больничном, а его обязанности исполняет секретарь горсовета Александр Новак.

По состоянию на утро 14 сентября в Харьковской области коронавирусом были заражены 12 853 человека.