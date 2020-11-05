Стало известно, когда Кернес вернется в Харьков

Заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что Геннадий Кернес вернется в город до 20 декабря.

Об этом он сказал в интервью изданию "Страна". Чиновник также подробно рассказал о состоянии здоровья мэра.

"Когда он улетал из Харькова в "Шарите", у него был коронавирус, воспаление легких с поражением до 70%. Также, вы помните, в 2014 году он был тяжело ранен. Пуля повредила ему печень, почку, вырвала кусок легкого, перебила позвоночник, но он выжил. На фоне COVID-19 у него так же начались некоторые проблемы, связанные именно с последствиями этого ранения. И в "Шарите" он вылетел не коронавирус лечить. Он по настоянию родственников улетел лечить именно обострившиеся на фоне COVID-19 последствия ранения. Сейчас коронавируса у него нет", – сказал чиновник.

По словам Терехова, динамика городского головы Харькова положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких.

"Врачи ему даже долгое время запрещали разговаривать. Полторы недели назад разрешили говорить не более получаса в день. Каждое утро у него в палате проходит консилиум, на котором решают – можно ли его отпускать. И как только немецкие врачи будут довольны работой легких – Геннадий Адольфович сразу же вернется", – заявил заммэра.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Геннадия Кернеса переизбрали на должность мэра Харькова в третий раз. При этом он не появился на публике уже около двух месяцев.