Кернес ушел на больничный на фоне слухов о заражении COVID-19

Мирослав Семенюк Общество 16:55, 14.09.2020

Мэр Харькова Геннадий Кернес в настоящее время находится на больничном.

Как сообщает местное издание "Объектив", его обязанности исполняет секретарь горсовета Александр Новак.

Чем именно заболел городской голова, в мэрии не сообщили, сославшись на врачебную тайну.

По информации "Суспільного", Кернес находится в городской больнице №17.

Один из источников из медицинской сферы сообщил, что в 17-й больнице, определенной одной из опорных по COVID-19, в начале сентября готовили "палату с особыми условиями" из-за возможной госпитализации мэра.

В последний раз Кернеса видели на публике три недели назад.

Как писал OBOZREVATEL, Харьковский горсовет 11 марта отказался закрывать детсады и школы на карантин, который по решению Кабмина вводился в Украине с 12 марта.

Тогда Кернес среди причин отказа назвал снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах, а также невозможность родителей бросить работу, чтобы сидеть дома с детьми.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Нардепа Радуцкого и главного санврача Ляшко обслуживали без маски в ресторане Одессы. Фото

"Получит каждый, кто придет на украинскую землю!" ВСУ показали врагам стрельбу с танков

В Беларуси протестующие пришли к дому Лукашенко: в ответ открыли огонь

Когда пешеход должен пропустить авто: Верховный суд дал разъяснение

Украинская легкоатлетка с рекордом выиграла международный турнир в Берлине