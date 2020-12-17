Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
В ночь на четверг, 17 декабря, мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила его гражданская супруга Оксана Гайсинская на странице в Instagram. Она опубликовала черно-белый снимок с покойным мужем (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим. Больно очень", – написала жена Кернеса.
Олигарх Павел Фукс на странице в Telegram также написал о смерти своего друга.
"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", – написал он.
Фукс добавил, что в последние дни жизни Кернеса его состояние резко ухудшилось, но врачи надеялись на чудо.
Заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов опубликовал фото с Кернесом у себя в Facebook и пообещал продолжать дело последних 16 лет его жизни – возрождать город Харьков.
"Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, куда едут со всей Украины за красотой, опытом управления и за многим другим. Пока могу сказать единственное – я, как его друг, и вся его команда, мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича. Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе", – написал Терехов.
В комментарии "Українським новинам" Терехов рассказал, что похороны Кернеса состоятся в понедельник или во вторник, 21-22 декабря.
Младший сын мэра Харькова Родион Гайсинский в Instagram показал архивное фото с отцом и поделился трогательными воспоминаниями.
"В детстве я спросил, могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем, кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека. Не было ни дня, чтобы мы не виделись или не общались по телефону, ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, папа", – написал сын Кернеса.
Позднее Офис президента отметил в Telegram, что отношение к Кернесу в обществе не было однозначным, потому что он "прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках".
"Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой", – подчеркивается в сообщении.
В ОП добавили, что если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о Кернесе.
Также бывший мэр Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин отреагировал на смерть Кернеса.
"Ты прости меня, Гена, если словом или делом был не прав. Я тебя давно простил. Покойся с миром", – написал он.
Также Добкин уверен, что имя Кернеса всегда будет связано с возрождением Харькова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
15 сентября на странице Кернеса в соцсети появилось сообщение, в котором мэр говорил о надежде на скорое выздоровление. Он писал, что планы относительно участия в выборах остаются в силе.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите". 18 сентября стало известно, что состояние Кернеса улучшилось.
9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину. Позднее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Геннадий Кернес вряд ли вернется из Германии до местных выборов, которые назначены на 25 октября.
Сыновья Кернеса рассказали, что их отец идет на поправку, однако внешний его вид напоминает Эйнштейна и Дракулу.
22 октября врачи не разрешили мэру Харькова выходить в прямой эфир.
3 ноября появилась информация, что Кернес якобы скончался, однако ее опровергли.
Сын Кернеса Даниил Привалов заявил, что переизбранный на третий срок мэр Харькова должен вернуться в Украину до начала первой сессии нового горсовета – 20 декабря.
Затем в Харьковском горсовете назвали новые сроки возвращения Кернеса.