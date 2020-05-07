Кернес резко передумал открывать метро в Харькове

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что метро в его городе заработает только тогда, когда это разрешит Кабинет министров Украины.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш", открестившись от своего предыдущего заявления о возобновлении работы подземки с 12 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Геннадий Кернес NewsRoom

"Хочу сразу расставить точки над "і". Когда у меня брали комментарий, я сказал: "Я хотел бы, чтобы с 12 числа, при ослаблении карантина, было открыто метро". А метро мы будем открывать согласно тем карантинным мерами, которые утвердил Кабмин. Те траты, которые мы несем... пусть Кабмин думает, как нам выходить из этого", – сказал городской глава Харькова.

Подытоживая, Кернес добавил, что убежден в том, что правительство должно максимально смягчить карантинные ограничения и разрешить снова открыться бизнесу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая Кернес заявил, что возобновить работу метро в Харькове планируют уже 12 мая, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19. Он возмутился, приведя пример Италии и Испании, где несмотря на самое большое количество больных, не закрыли подземку.

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